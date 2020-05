"Historia Natalie Wood: Pociecha w tym, co było": Życie i tajemnicza śmierć hollywoodzkiej gwiazdy

Dokument portretujący hollywoodzką gwiazdę Natalie Wood można oglądać na HBO. Tragiczna śmierć legendarnej aktorki, która zginęła w wieku 43 lat, do dziś przyciąga większą uwagę opinii publicznej niż historia jej życia i kariery.

"Historia Natalie Wood: Pociecha w tym, co było" to kameralny portret hollywoodzkiej legendy. Reżyserem obrazu jest Laurent Bouzereau, a producentką m.in. Natasha Gregson Wagner, prywatnie córka aktorki.

Film jest produkcją HBO i tam też od 6 maja jest dostępny.

Tragiczna śmierć legendarnej aktorki Natalie Wood, która zginęła u wybrzeży wyspy Catalina w wieku zaledwie 43 lat, do dziś przyciąga większą uwagę opinii publicznej niż historia jej życia i kariery. O niezwykłym życiu, jakie prowadziła i bogatym dorobku pamięta jednak grono jej licznych przyjaciół oraz rodzina, włącznie z córką Natashą Gregson Wagner.

"Historia Natalie Wood: Pociecha w tym, co było" to intrygujący portret jednej z największych hollywoodzkich legend, a jednocześnie oddanej rodzinie kobiety, która dokonywała odważnych - i jak na owe czasy bardzo postępowych - wyborów.

Córka aktorki, Natasha Gregoson Wagner analizuje w filmie publiczne i prywatne życie swojej matki, zapraszając przed kamerę osoby z jej najbliższego otoczenia, w tym męża Roberta J. Wagnera, który po raz pierwszy odpowiada publicznie o śmierci Natalie.

W dokumencie zobaczymy wybrane fragmenty produkcji z udziałem aktorki oraz wiele materiałów archiwalnych, zdjęcia rodzinne, pamiętniki, nigdy wcześniej nie emitowane amatorskie filmy nakręcone w domu.



