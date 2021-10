Natalia Janoszek: Gwiazda Bollywood zabłyśnie także w Polsce?

W "365 dni" Natalia Janoszek zagrała przyjaciółkę Laury - Karolinę. Aktorka jeszcze przed premierą uważała, że ta rola będzie wstępem do jej kariery na polskim rynku.



- Może to będzie zaskakujące, ale w końcu będzie można mnie zobaczyć w polskim filmie. Uwielbiam swoją pracę i mam nadzieję, że uda mi się trochę więcej pojawiać na polskim rynku, bo nie ukrywam, że zmęczyłam się podróżami - mówiła wtedy agencji Newseria Lifestyle Natalia Janoszek.

Natalia Janoszek i wyjątkowa kolacja

Ostatnio Natalia Janoszek zaangażowała się w działanie platformy, na której można organizować licytacje. Aktorka postanowiła zebrać środki na cele charytatywne, wystawiając kolację, na którą zaprosi zwycięzcę. Chętnych nie brakowało, a licytację wygrał grecki bogacz Victor Restis, który za wieczór z piękną Polką zapłacił prawie... milion dolarów.

Natalia Janoszek: Kariera

Karierę rozpoczynała jako modelka. Przez dziesięć lat reprezentowała Polskę w międzynarodowych konkursach na całym świecie. W latach 2009-2013 występowała w licznych konkursach piękności.

Polka jest absolwentką prestiżowej nowojorskiej szkoły Lee Strasberg Theatre and Film Institute, którą ukończyły m.in. Marilyn Monroe, Angelina Jolie i Lady Gaga. Na swoim koncie ma między innymi główne role w filmach "Dreamz" oraz "Chicken Curry Law". Za tę ostatnią kreację została nagrodzona na Festiwalu Filmowym JIFFA.

W 2020 roku wystąpiła w filmie "The Swing of Things", który opowiada o parze, która w podróży poślubnej przypadkowo trafia do hotelu dla swingersów. W nawiązaniu do tego elementu fabuły Janoszek została zapytana o to, czy miała do czynienia ze swingersami. Okazało się, że polska aktorka nocowała kiedyś w hotelu dla swingersów, dzięki czemu poznała ekipę realizującą film



"To bardzo zabawne, w jaki sposób dostałam tę rolę. Byłam akurat na Jamajce w związku z moją pracą charytatywną, a ekipę realizującą film poznałam w hotelu. Gadaliśmy sobie przy drinkach o filmach i nagle powiedziałam, że jestem aktorką. A oni na to: 'A my robimy film, to może w nim zagrasz?'" - wyznała aktorka w programie "The Arroyo Show".



Natalia Janoszek odwiedzała Jamajkę jako wolontariuszka, bo współpracuje z Unicefem oraz WWF. Nie miała pojęcia, że przez pomyłkę zakwaterowano ją w hotelu dla swingersów. "Nie wiedziałam, że tam się znajdę, dowiedziałam się od taksówkarza, który zapytał, czy jestem pełnoletnia, kiedy podałam mu adres. Zastanawiałam się tylko, co powiedzieliby na to moi rodzice" - opowiedziała.



