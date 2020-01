Następny James Bond nie będzie kobietą

Wraz z kwietniową premierą "Nie czas umierać", kolejnego filmu o przygodach Jamesa Bonda, kończy się pewna era. Era Daniela Craiga w roli agenta 007. W wywiadzie dla "Variety" producenci serii zdradzają, co dalej z tą postacią. I zapewniają, że w kolejnym filmie z tej serii Bond nadal będzie mężczyzną.

Kto będzie następcą Daniela Craiga?

"Nie interesuje mnie obsadzanie kobiety w męskiej roli" - powiedziała Barbara Broccoli, która wraz z Michaelem G. Wilsonem od lat produkuje popularną serię filmów o agencie 007. "James Bond może być człowiekiem dowolnej rasy, ale to mężczyzna. Wierzę, że powinniśmy tworzyć dla kobiet nowe, silne postaci" - dodała.



Tego samego zdania jest m.in. aktorka Rachel Wiesz, prywatnie żona Daniela Craiga. "Ian Fleming, autor szpiegowskich powieści o Jamesie Bondzie, poświęcił dużo czasu na napisanie tego konkretnego bohatera. Który jest mężczyzną i który w określony sposób odnosi się do kobiet. Dlaczego nie tworzyć nowych opowieści, zamiast narażać się na porównania do tych wszystkich męskich poprzedników?" - powiedziała w wywiadzie dla "The Telegraph".

Od kiedy pewnym stało się, że Daniel Craig nie powróci do roli Bonda, zaczęły pojawiać się spekulacje na temat tego, kto powinien go zastąpić. Wśród propozycji pojawiały się nazwiska kilku aktorek, a Gillian Anderson, Angelina Jolie czy Emily Blunt wprost wyraziły zainteresowanie tą rolą. Jak na razie nie poczynione zostały jednak żadne plany odnośnie przyszłości Bonda. Broccoli i Wilson w tym samym wywiadzie powiedzieli, że na razie skupiają się na najnowszym filmie serii, który w kinach zobaczymy już 3 kwietnia.

Oficjalny opis fabuły filmu "Nie czas umierać" podaje, że James Bond opuszcza czynną służbę i cieszy się spokojnym życiem na Jamajce. Tymczasem jednak jego stary przyjaciel Felix Leiter z CIA zwraca się do niego o pomoc. Misja uratowania porwanego naukowca okazuje się o wiele bardziej zdradliwa, niż mogłoby się wydawać i naprowadza agenta 007 na ślad tajemniczego złoczyńcy, dysponującego nową, niezwykle niebezpieczną technologią.

W "Nie czas umierać" po raz piąty w rolę Jamesa Bonda wcielił się Daniel Craig. Oprócz niego w filmie wystąpili również: Ana de Armas, Rami Malek, Lea Seydoux, Lashana Lynch, Ralph Fiennes, Christoph Waltz, Naomi Harris, Ben Whishaw oraz Jeffrey Wright.