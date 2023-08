Zanim Bradley Cooper zyskał sławę i uwielbienie milionów fanów, zmagał się z alkoholizmem, a także był uzależniony od kokainy. W jednym z ostatnich wywiadów hollywoodzki aktor wyznał, że w uświadomieniu sobie powagi sytuacji pomógł mu kolega po fachu Will Arnett . Pewnego popołudnia odwiedził on Coopera w jego mieszkaniu. Gdy dostrzegł, że aktor z powodu kaca nie wyszedł na spacer ze swoimi psami, przeprowadził z nim poważną rozmowę.



Bradley Cooper: 19 lat w trzeźwości

"To był pierwszy raz, kiedy zdałem sobie sprawę, że mam problem z narkotykami i alkoholem. Nigdy nie zapomnę tego, co powiedział Will. To odmieniło całe moje życie" - wyjawił dwukrotny zdobywca nagrody Critics' Choice.



O refleksję nad swoją niegdysiejszą walką z uzależnieniem od substancji odurzających Cooper pokusił się, goszcząc w nowym odcinku programu "Running Wild z Bearem Gryllsem: Wyzwanie". Aktor podkreślił, że miał ogromne szczęście, iż zdołał wyjść z nałogu, zanim stał się sławny. "Wytrzeźwiałem w wieku 29 lat i od 19 lat pozostaję trzeźwy. Miałem dużo szczęścia" - przyznał gwiazdor "Poradnika pozytywnego myślenia" .

W 2011 roku Cooper znów znalazł się nad przepaścią. Po tym, jak jego ojciec zmarł, przegrywając walkę z rakiem, był bliski powrotu do nałogu. "Miałem wtedy zdecydowanie nihilistyczne podejście do życia. W końcu jednak zrozumiałem, że muszę zaakceptować to, kim jestem i dzięki temu odnalazłem spokój" - powiedział.

Nominowany do Oscara aktor ujawnił również, że trudne doświadczenia z młodości pomogły mu wiarygodnie sportretować bohatera głośnego dramatu muzycznego "Narodziny gwiazdy" z 2018 roku. W nakręconym przez siebie filmie Cooper zagrał zmagającego się z alkoholizmem piosenkarza country, który nawiązuje płomienny romans z młodą, nieznaną publiczności wokalistką. Gdy zaczyna ona odnosić coraz większe sukcesy, muzyk nie potrafi poradzić sobie z upadkiem własnej kariery.



Wideo "Narodziny gwiazdy" [trailer]

"Łatwiej było mi wniknąć głębiej w tę postać. Dzięki Bogu byłem już w takim miejscu w swoim życiu, że czułem się z tym swobodnie, bo już sobie odpuściłem, pogodziłem się ze swoją przeszłością" - wyjawił gwiazdor.