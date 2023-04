"Napoleon": Znamy datę premiery filmu Ridleya Scotta [pierwsze zdjęcie]

Firma Apple ogłosiła datę premiery filmu "Napoleon" w reżyserii Ridleya Scotta. Trafi on do kin 22 listopada tego roku. Wyprodukowane przez Apple dzieło pierwotnie miał trafić od razu na platformę streamingową Apple TV+, jednak studio zdecydowało się na to, by najpierw pokazać go w dystrybucji kinowej. Listopadowy termin premiery świadczy jednoznacznie o tym, że Apple wiąże duże oscarowe nadzieje ze swoim filmem. Nie wiadomo, kiedy ostatecznie "Napoleona’ będą mogli zobaczyć widzowie Apple TV+.

Joaquin Phoenix na pierwszy oficjalnym zdjęciu z filmu "Napoleon" /Apple TV+ /materiały prasowe