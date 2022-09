Zdjęcia do filmu "Napoleon" kręcono w Europie od lutego do maja. Choć od zakończenia prac na planie minęły już cztery miesiące, to film Ridleya Scotta wciąż jest w fazie postprodukcji i, jak twierdzi portal "IndieWire", nie zostanie ukończony w tym roku. Aby móc walczyć o Oscary w 2023 roku, musiałby trafić do widzów najpóźniej w grudniu. I choć jest to oryginalna produkcja Apple TV+, to zanim znajdzie się na tej platformie streamingowej, musi zostać pokazany w przynajmniej niektórych kinach. Taki jest bowiem warunek dopuszczenia filmu do walki o Oscary.

Reklama

"Napoleon" ma walczyć o Oscary. Kiedy premiera?

Co więcej, nie wiadomo też na pewno, czy "Napoleon" będzie miał swoją premierę w 2023 roku. Po sukcesie oscarowym filmu "CODA" , Apple starannie planuje terminy premier swoich nadchodzących dużych widowisk. Do tej pory nie wiadomo, kiedy trafi na ekrany historyczne widowisko "Emancipation" z Willem Smithem . Tu dodatkowo sprawę komplikuje skandal, którego bohaterem na ostatniej ceremonii rozdania Oscarów był właśnie Smith.

Obok Joaquina Phoeniksa w filmie Scotta zobaczymy też Vanessę Kirby , która wciela się w rolę żonę francuskiego wodza, Józefinę. Film zapowiadany jest jako oryginalne i osobiste spojrzenie na drogę Napoleona do władzy. Mają się w nim znaleźć największe bitwy prowadzone przez słynnego przywódcę, by w pełni móc pokazać jego taktyczny geniusz. Scenariusz do filmu Ridleya Scotta napisał David Scarpa, z którym reżyser współpracował już przy filmie "Wszystkie pieniądze świata" .