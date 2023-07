"Napoleon": Jest pierwszy zwiastun superprodukcji Ridleya Scotta

Fabuła filmu przedstawi dojście Napoleona (Phoenix) do władzy oraz jego burzliwą relację z cesarzową Józefiną (Vanessa Kirby). W produkcji znalazło się aż sześć sekwencji bitewnych.

Zdjęcia do "Napoleona" rozpoczęły się w lutym 2022 roku. Wedle plotek rola Phoenixa jest tak dobra, że Scott specjalnie przepisał scenariusz w trakcie zdjęć, by dopasować film do kreacji aktora.



