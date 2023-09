Film na podstawie serialu "Napisała: morderstwo" zostanie wyprodukowany przez studio Universal. Jego producentką będzie Amy Pascal. Scenariusz napisały Lauren Schuker Blum i Rebecca Angelo, czyli autorki słynnego "Orange Is the New Black". Prace nad nim rozpoczęły jeszcze przed strajkiem scenarzystów i nie będą ich kontynuowały do czasu jego zakończenia.

"Napisała: morderstwo": Kultowa produkcja powraca

To właśnie obie scenarzystki ujawniły informację o powstaniu filmowej wersji popularnego serialu. "Zdradzimy jedną rzecz, która jeszcze nie została nigdzie podana. Napisałyśmy dla Universalu film na podstawie serialu 'Napisała: morderstwo' i jesteśmy bardzo tym podekscytowane. Cieszymy się, że dzięki nam Jessica Fletcher trafi na duży ekran" - ujawniły w rozmowie z portalem "Collider" Lauren Schuker Blum i Rebecca Angelo.

