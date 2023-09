Naomi Watts urodziła się 28 września 1976 roku w brytyjskim Shoreham, gdzie spędziła dzieciństwo. W wieku 14 lat wraz z matką i bratem przeniosła się do Australii.



Ojcem aktorki był Peter Watts - menedżer trasy i inżynier dźwięku zespołu Pink Floyd. Małżeństwo rodziców Naomi Watts rozpadło się, kiedy przyszła aktorka miała 4 lata; jej ojciec zmarł cztery lata później w wyniku przedawkowania heroiny. Jego śmiech usłyszeć możemy w piosence Pink Floyd "Brain Damage" z albumu "Dark Side of the Moon".

Naomi zapragnęła zostać aktorką, gdy jako 12-latka obejrzała film "Sława" Alana Parkera. Zadebiutowała w romansie "For Love Alone" (1986) w reżyserii Stephena Wallace'a. Kolejną produkcją z jej udziałem była "Randka na przerwie" (1991), gdzie zagrała razem ze swoją przyjaciółką Nicole Kidman , którą poznała kilka lat wcześniej podczas castingu do reklamy bikini. Panie utrzymują zażyłe relacje. Kiedy Nicole Kidman rozwiodła się z Tomem Cruise'em, zamieszkała właśnie z Watts.

To właśnie dzięki znajomościom Nicole Kidman Watts zdecydowała się na przenosiny do USA i spróbowanie szczęścia w Hollywood. Jej kariera nie od razu nabrała rozpędu; nie wszyscy wiedzą, że głos aktorki usłyszeć można w familijnej produkcji "Babe - świnka z klasą". Watts zaliczyła również wiele niepowodzeń - starając się o rolę w filmie "Poznaj moją rodzinkę", usłyszała, że jest "za mało seksowna".

Naomi Watts: Najważniejsze role

Przełomem w jej aktorskiej karierze okazała się rola w psychologicznym thrillerze Davida Lyncha "Mulholland Drive" (2001). Wcieliła się w nim w... marzącą o karierze aktorskiej naiwną Betty, która wdaje się w erotyczną relację z poznaną przypadkiem Ritą (Laura Harring). Reżyser zdecydował się na angaż Watts na podstawie... jej fotografii - nigdy wcześniej nie widział aktorki na ekranie.

Naomi Watts ma na koncie dwie nominacje do Oscara. Po raz pierwszy o nagrodę Akademii rywalizowała w 2004 roku dzięki roli w filmie Alejandra Gonzáleza Inárritu "21 gramów" . Musiała jednak uznać wyższość Charlize Theron ("Monster").



Drugą nominację otrzymała dziewięć lat później za występ w filmie "Niemożliwe" (Oscar powędrował do rąk Jennifer Lawrence za "Poradnik pozytywnego myślenia"). Do trzech razy sztuka?

Naomi Watts ma również na koncie dwie nominacje do Złotych Malin - nagród przyznawanych najgorszym filmom i aktorom danego sezonu. Pierwszy raz rywalizowała o ten niechlubny tytuł w 2013 roku po występach w filmach "Diana" i "Movie 43" . Kolejną malinową nominację otrzymała trzy lata później za role w produkcji science fiction "Niezgodna: Wierna" i thrillerze "Osaczona" . W obydwu przypadkach skończyło się tylko na nominacjach.

Naomi Watts: Życie osobiste

Naomi Watts ma dwójkę dzieci ze związku z aktorem Lievem Schreiberem . Po raz pierwszy została matką w wieku 38 lat, kolejne dziecko urodziła dwa lata później. W 2016 roku aktorka rozstała się ze swym partnerem po jedenastu spędzonych razem latach.



"W ciągu ostatnich kilku miesięcy doszliśmy do wniosku, że najlepszym rozwiązaniem dla naszej rodziny będzie separacja. Z miłością, poszanowaniem i przyjaźnią będziemy wspólnie wychowywać naszych synów i odkrywać nowy etap naszej relacji" - takie oświadczenie wydali wówczas Watts i Schreiber. Poprosili też prasę o uszanowanie prywatności ich rodziny.

Watts i Schreiber nigdy nie wzięli ślubu. Byli parą od 2005 roku. Wciąż wychowują wspólnie dwóch synów - 16-letniego Alexandra i 14-letniego Samuela.

W 2017 roku Watts zaczęła się spotykać z Billym Crudupem, poznanym na planie serialu Netfliksa "Gypsy". Para pobrała się 9 czerwca tego roku.



W jednym z najnowszych wywiadów Watts zdradziła, że usłyszała kiedyś dość pesymistyczną prognozę na temat swojej przyszłości w Fabryce Snów. Po ukończeniu 40. roku życia miała rzekomo stać się nieatrakcyjna w oczach widzów, co zniechęciłoby producentów do obsadzania jej w swoich filmach.



"Powiedziano mi: 'Lepiej pracuj teraz jak najwięcej, bo po czterdziestce będzie po wszystkim. Staniesz się aseksualna'. Byłam zdumiona. Zapytałam: 'Ale co to właściwie oznacza?'. A potem dotarło do mnie, że kiedy przestajesz się rozmnażać, kiedy te narządy przestają spełniać swoją funkcję, nie jesteś już seksowna, a co za tym idzie nikt nie chce cię zatrudnić. Byłam potwornie wściekła" - wyjawiła gwiazda w rozmowie z "Entertainment Weekly".

Watts zdradziła przy tym, że podobnie jak jej matka, dość wcześnie wkroczyła w okres menopauzy. "Dowiedziałam się, że to nadchodzi w momencie, kiedy planowałam zakładać rodzinę, więc wpadłam w totalną panikę" - przyznała.

"W tym wieku mamy bagaż ważnych i cennych doświadczeń, z których powinniśmy być dumni" - zaznaczyła. Aby zwiększać społeczną świadomość na temat menopauzy, aktorka stworzyła kolekcję kartek z życzeniami "Naomi Watts Menopause Collection". "Byłam pewna, że jest miejsce na inną narrację. Chcę, żeby o menopauzie mówiło się nie jako o upiornym, przerażającym etapie życia. Misją naszej marki jest położenie kresu stygmatyzacji i obalanie mitów" - dodała gwiazda.

Naomi Watts w filmie Polki

Jedna z ostatnich filmowych kreacji Watts pochodzi z filmu Małgorzaty Szumowskiej "Infinite Storm" . Jego scenariusz oparto na prasowym artykule "High Places: Footprints in the Snow Lead to an Emotional Rescue", którego bohaterką jest pielęgniarka i przewodniczka górska Pam Bales. Podczas wspinaczki na Górę Waszyngtona kobieta została zaskoczona przez śnieżycę, udało jej się jednak wyjść cało z opresji, przy okazji uratowała życie przypadkowo napotkanemu nieznajomemu.



Autorką scenariusza jest dramaturżka Josh Rollins, która w przeszłości sama pracowała jako przewodniczka po Górze Waszyngtona. "Pam to niezwykła i odważna kobieta, której historia jest fascynująca i pełna nadziei. Josh napisała mocną i emocjonalną opowieść o niezwykle potrzebnej w tych mrocznych czasach sile przetrwania" - zapewniała polska reżyserka.