Naomi Watts to jedna z najbardziej utalentowanych i zapracowanych aktorek w Hollywood. Jej filmografia obejmuje ponad dwadzieścia ról w ciągu ostatniej dekady, w tym kreację w polsko-amerykańskim filmie "Infinite Storm" Małgorzaty Szumowskiej. Droga do sławy tej brytyjskiej gwiazdy, która dorastała w Australii, nie była łatwa, ale jej determinacja i talent pozwoliły osiągnąć sukces na skalę światową.

Naomi Watts: początek drogi do aktorstwa

Naomi Watts urodziła się 28 września 1968 roku w brytyjskim Shoreham, ale jej życie zmieniło się diametralnie, gdy w wieku 14 lat wraz z matką i bratem przeprowadziła się do Australii. Jej ojciec, Peter Watts, był menedżerem trasy i inżynierem dźwięku legendarnego zespołu Pink Floyd. Tragiczna śmierć ojca w wyniku przedawkowania heroiny, gdy Naomi miała zaledwie 8 lat, na zawsze odcisnęła piętno na jej życiu.

Miłość do aktorstwa zrodziła się, gdy jako dwunastolatka obejrzała film "Sława" Alana Parkera. Zadebiutowała w australijskiej produkcji "For Love Alone" w 1986 roku, a następnie wystąpiła w kilku lokalnych filmach i serialach, zanim zdecydowała się przenieść do Hollywood, co stało się możliwe dzięki wsparciu jej bliskiej przyjaciółki Nicole Kidman.

Zdjęcie Naomi Watts będzie można oglądać w drugim sezonie serialu "Konflikt: Capote kontra socjeta". / Disney+

Najważniejsze role Naomi Watts

Przełom w karierze Watts nastąpił w 2001 roku dzięki roli w psychologicznym thrillerze Davida Lyncha "Mulholland Drive". Aktorka wcieliła się w naiwną Betty, marzącą o karierze w Hollywood, co przyniosło jej pierwsze międzynarodowe uznanie. Reżyser Lynch wybrał Watts na podstawie jej zdjęcia, co tylko potwierdza jej naturalną charyzmę.

Naomi Watts zdobyła dwie nominacje do Oscara - za role w filmach "21 gramów" Alejandra Gonzáleza Inárritu oraz "Niemożliwe" w reżyserii J.A. Bayony. W obu produkcjach zaprezentowała pełen emocji warsztat aktorski, zdobywając uznanie krytyków na całym świecie.

Nie wszystkie wybory zawodowe okazały się jednak trafne. Watts zdobyła także nominacje do Złotych Malin za występy w filmach "Diana" oraz "Movie 43", co świadczy o ryzyku, jakie podejmowała w swojej karierze.

Życie osobiste Naomi Watts: miłość i macierzyństwo

Naomi Watts przez 11 lat była w związku z aktorem Lievem Schreiberem, z którym ma dwóch synów - Alexandra i Samuela. Choć para nigdy nie wzięła ślubu, utrzymuje przyjazne relacje i wspólnie wychowuje dzieci. W 2017 roku Watts zaczęła spotykać się z aktorem Billym Crudupem, którego poznała na planie serialu "Gypsy". W czerwcu tego roku para wzięła ślub, co było wielkim wydarzeniem w świecie show-biznesu.

Naomi Watts o wyzwaniach w Hollywood

Watts wielokrotnie otwarcie mówiła o trudnościach, jakie wiążą się z pracą w Hollywood, szczególnie dla aktorek po czterdziestce. W jednym z wywiadów zdradziła, że usłyszała kiedyś, iż po przekroczeniu tego wieku stanie się mniej atrakcyjna dla producentów filmowych. Jej reakcja? Determinacja, by zmieniać narrację na temat kobiet w dojrzałym wieku.

Zaangażowanie Watts w zwiększanie świadomości na temat menopauzy oraz jej inicjatywa "Naomi Watts Menopause Collection" pokazują, że aktorka chce przełamywać tabu i pomagać kobietom w ich życiowych wyzwaniach.

Zdjęcie Naomi Watts w filmie "Infinite Storm' / Gutek Film

Naomi Watts w filmie Małgorzaty Szumowskiej

Jednym z ostatnich projektów Naomi Watts jest "Infinite Storm", film Małgorzaty Szumowskiej oparty na prawdziwej historii Pam Bales, przewodniczki górskiej, która uratowała życie mężczyźnie podczas gwałtownej śnieżycy na Górze Waszyngtona. Produkcja ta była wyzwaniem zarówno fizycznym, jak i emocjonalnym, a Watts udowodniła w niej swoje wszechstronne umiejętności aktorskie.

Dzięki tej roli Naomi Watts ponownie udowodniła, że należy do grona najważniejszych aktorek współczesnego kina. Jej kariera i życie osobiste to dowód na siłę, pasję i nieustanne dążenie do przekraczania granic.

