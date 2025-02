Rachel Zegler: Mało kto wiedział, że nowa "Śnieżka" ma polskie korzenie

Rachel Zegler z powodzeniem kontynuuje karierę po głośnym debiucie filmowym w 2021 roku w "West Side Story" Stevena Spielberga. Już pod koniec przyszłego miesiąca będzie ją można zobaczyć w kinowej ekranizacji "Śnieżki", w której zagra tytułową rolę, by ożywić na nowo klasyczną opowieść o pięknie, miłości, rządzy władzy i dobroci serca. Bierzemy więc pod lupę kilka ciekawych faktów z życia aktorki.

Wiedzieliście, że ma polskie korzenie, a imię otrzymała po postaci ze słynnego sitcomu? Nosi imię Rachel po bohaterce kultowego serialu "Przyjaciele". Biorąc pod uwagę przemianę, jaką przeszła serialowa Rachel, stając się pewną siebie kobietą sukcesu, rodzice Zegler pomyśleli, że będzie to dla ich córki dobra wróżba na przyszłość. Choć nazywa się tak, jak jedna z najsłynniejszych postaci w historii amerykańskich seriali, korzenie ma w kompletnie innym miejscu.

Niewielu wie, że Rachel Zegler ma polskie pochodzenie. Jej matka jest pochodzenia kolumbijskiego. Z kolei jej ojciec ma polskich przodków. Aktorka kilkukrotnie mówiła w wywiadach o swoich polskich korzeniach przy okazji promocji filmu "Igrzyska śmierci: Ballada ptaków i węży", który częściowo realizowała z twórcami we Wrocławiu.

"Śnieżka". Nowy film z Rachel Zegler wzbudza kontrowersje

W najbliższym czasie będzie można zobaczyć Rachel Zegler w aktorskiej wersji słynnej bajki "Śnieżka". Film z Zegler i Gal Gadot w rolach głównych wejdzie na ekrany kin 21 marca 2025 roku. Wybór Rachel Zegler do roli Śnieżki wzbudził sprzeciw wśród części internautów ze względu na jej pochodzenie, ale aktorka jest zdeterminowana, aby przekonać ich do siebie swoim występem.

"Kiedy to ogłoszono, to była wielka rzecz, która przez wiele dni cieszyła się popularnością na Twitterze, ponieważ wszyscy ludzie byli źli" - przyznała Zegler w programie "Actors on Actors". "Normalnie nie widuje się Śnieżek pochodzenia latynoskiego. Mimo że jest naprawdę wielką sprawą w krajach hiszpańskojęzycznych" - wyznała.

