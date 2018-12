"Najpiękniejsza muzyka filmowa": Polscy kompozytorzy bohaterami cyklu

Jimek, Jan A.P. Kaczmarek, Atanas Valkov i Jan Kanty Pawluśkiewicz będą gośćmi Alicji Myśliwiec w programie "Najpiękniejsza muzyka filmowa". Cykl powstał przy współpracy TVN Fabuła i RMF Classic.

Alicja Myśliwiec i Jan A.P. Kaczmarek, fot. Łukasz Marek Łuszczek /materiały prasowe

To pierwsza tego typu produkcja telewizyjno-radiowa poświęcona w stu procentach muzyce filmowej i serialowej.

Reklama

Atanas Valkov urodził się w Bułgarii, wychował w Polsce. Zaskakuje nietypowymi aranżacjami i nawiązaniami do folkloru. Pociąga go ludyczności i pierwotność. To dzięki niemu widzowie zachwycali się muzyką z seriali "Belfer" i "Pułapka".

W programie "Najpiękniejsza muzyka filmowa" opowie również o pracy nad motywami z "Ostatniej rodziny" i serii "Legendy polskie".

Gośćmi specjalnymi odcinka, który będzie można zobaczyć już 11 grudnia w TVN Fabuła, będą Jan Matuszyński i Tomasz Bagiński.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Najpiękniejsza muzyka filmowa": Atanas Valkov materiały prasowe

Muzyka w filmie to komentarz nie wprost. Zwiększa głębię ostrości, której kamera nigdy nie zgłębi - to definicja muzyki filmowej, którą przygotował Jan Kanty Pawluśkiewicz (premiera odcinka 13 grudnia). Komponuje i maluje. Te dwie dyscypliny łączy kontrast. Wyostrza i zatrzymuje uwagę.

Widzowie odwiedzą świat dźwięków z "Papuszy", wrócą na plan filmu "Ćma", w końcu wyjdą w plener, aby przypomnieć sobie dźwięki akordeonu i klarnetu z filmu "Zawrócony" Kazimierza Kutza. Liryczność połączy się z dramatem.

Ściga się na torze i podbija świat dźwięków. Jimek do jedno z najbardziej gorących nazwisk świata muzyki filmowej. Pisząc muzykę do "Sztuki kochania" w reżyserii Marii Sadowskiej, rozpisał kobiecość na język akordów. Pracując nad "Atakiem Paniki" Pawła Maślony, pokazał, że elektronika doskonale odnajduje się w świecie filmowej ilustracji.

Czego szuka na pięciolinii? Dlaczego wytatuował sobie "Fugę" Bacha? Więcej już 15 grudnia na antenie TVN Fabuła.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Najpiękniejsza muzyka filmowa": Jimek materiały prasowe

Oscarowego "Marzyciela" mógł nigdy nie robić. Obawiano się, że Polak napisze zbyt depresyjną muzykę. Na szczęście uparł się i dzięki temu powstał najweselszy utwór w jego karierze. Udało się! Usłyszał "and the Oscars goes to...".

Odcinek z udziałem Jana A.P. Kaczmarka, pierwszego Polaka nagrodzonego przez Amerykańską Akademię Filmową, TVN Fabuła wyemituje już 17 grudnia, zamykając cykl.

Seria "Najpiękniejsza muzyka filmowa" zawiera 8 odcinków. Bohaterami pozostałych, które poprowadzi Jadwiga Polus, są James Horner, Ennio Morricone, Alexandre Desplat i Tan Dun.