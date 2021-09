W filmie "Najmro. Kocha, kradnie, szanuje" w głównych rolach występują: Dawid Ogrodnik, Masza Wągrocka, Robert Więckiewicz, Jakub Gierszał, Rafał Zawierucha, Andrzej Andrzejewski, Dorota Kolak, Sandra Drzymalska i Olga Bołądź.

Dawid Ogrodnik jako uwodzicielski Najmro

"Kiedy pozna Tereskę, którą zagrała Masza Wągrocka, zrozumie, że to właśnie jej szuka. Tereska ma pewne cechy charakteru, które powodują, że człowiek nie ogranicza swojej wolności" - mówi Dawid Ogrodnik, który wcielił się w tytułowego Najmro.

"To facet, którego sama obecność wprowadza w dobrostan. Każda kobieta przebywająca w jego towarzystwie ma poczucie, że ktoś się nią opiekuje i jest w stanie zrobić dla niej wszystko. Tereska pokocha go takiego, jakim jest, ale to nie jest dziewczyna, która będzie tylko dodatkiem do jego życia. Jest gotowa ofiarować mu wiele, ale tego samego oczekuje w zamian" - aktorowi wtóruje Masza Wągrocka, grająca kobietę, dla której Najmro chce się zmienić.

"Okazuje się, że człowiek, który ukochał swobodę, aby czuć się bezpiecznie, też takich granic potrzebuje. To poczucie daje właśnie Tereska. Jego wolność nie zostaje w żaden sposób ograniczona, ale - uchwycona w ramy miłości - dostaje skrzydeł. Najmro zyskuje nową przestrzeń, nowe pragnienia i nowego siebie. Dla tych uczuć jest gotów zmienić swoje dotychczasowe życie. Miłość Najmro i Tereski przypomina kino akcji, za którym chce się podążać. Można powiedzieć, że to love story to nie banał. To rodząca się relacja, której chce się towarzyszyć i być świadkiem" - podsumowuje relację Ogrodnik.

"Najmro. Kocha, kradnie, szanuje" - fabuła, zwiastun

"Najmro. Kocha, kradnie, szanuje" to komedia akcji, inspirowana prawdziwą historią Zdzisława Najmrodzkiego, gwiazdy przestępczego półświatka i legendarnego króla ucieczek, który 29 razy wymknął się organom ścigania PRL. Kobiety go kochały, a mężczyźni podziwiali. Brawurowe wyczyny Najmrodzkiego śledziła w latach 70. i 80. cała Polska.



"Zależało nam na zbudowaniu postaci głównego bohatera w podobnym duchu jak w 'Wilku z Wall Street' czy w 'Złap mnie, jeśli potrafisz'. Nie chcieliśmy tworzyć dosłownej biografii Najmrodzkiego. Odbiliśmy się od najciekawszych faktów z jego życia dodając wydarzenia, które ubarwiły filmową rzeczywistość" - mówi reżyser Mateusz Rakowicz.

Jaka jest fabułą filmu? Najmro wraz ze swoją ferajną obrabia Pewexy, żeby żyć kolorowo w czasach, w których wszystko jest szare lub zakazane. Wolność i dobrą zabawę kocha ponad wszystko. Niespodziewanie na jego drodze pojawia się kobieta i szansa na zupełnie nowe życie. Czy zmiana będzie jednak warta poświęceń?

Reżyserem filmu jest Mateusz Rakowicz, który wspólnie z Łukaszem M. Maciejewskim napisał scenariusz. Autorem zdjęć jest Jacek Podgórski, a za muzykę odpowiada Andrzej Smolik.

Producentem "Najmro. Kocha, kradnie, szanuje" jest TFP, a koproducentami Grupa Cyfrowy Polsat oraz Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy. Film jest współfinansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej. Do kin wprowadzi go Dystrybucja Mówi Serwis.