"Najmro": Kim był Zdzisław Najmrodzki?

Trudno uwierzyć, że człowiek, który 29 razy uciekał organom ścigania, był prawdziwą postacią, a nie wymysłem scenarzystów. Choć żył poza prawem, kibicowała mu cała Polska, a o jego wyczynach rozpisywały się wszystkie gazety. Kim był człowiek, który w gliwickim więzieniu zapadł się pod ziemię i pobił światowy rekord ucieczek?



Zdzisław Najmrodzki to człowiek legenda. Znikał z więzień, konwojów i wymykał się milicyjnym pościgom kilkadziesiąt razy. Niektóre z jego ucieczek były brawurowe. Zdarzyło się nawet, że wyskoczył z jadącego pociągu. Przypominał "Wilka z Wall Street", bo nie bał się sięgać po to, czego pragnął, albo Robin Hooda, bo miał własny kodeks honorowy. Uwielbiały go za to miliony Polaków. Wielokrotnie ośmieszał komunistyczną władzę i dawał ludziom nadzieję na to, że można czuć się wolnym nawet w totalitarnym systemie.



Zdzisław Najmrodzki - historia króla ucieczek

Już 17 września na ekrany kin trafi film inspirowany życiem "króla ucieczek". W rolę Najmrodzkiego wcieli się Dawid Ogrodnik, a partnerują mu m.in. Robert Więckiewicz, Rafał Zawierucha, Jakub Gierszał, Olga Bołądź, Masza Wągrocka i Sandra Drzymalska. "Najmro. Kocha, kradnie, szanuje" nie jest jednak biografią. To opowieść, w której prawdziwa historia jest jedynie punktem wyjścia.



Reżyserem filmu jest Mateusz Rakowicz, który wspólnie z Łukaszem M. Maciejewskim napisał scenariusz. Autorem zdjęć jest Jacek Podgórski, a za muzykę odpowiada Andrzej Smolik.

"Najmro. Kocha, kradnie, szanuje" 1 / 11 "Najmro" to komedia akcji o królu złodziei i ucieczek. Film inspirowany jest prawdziwymi wydarzeniami z życia Zdzisława Najmrodzkiego, który ośmieszał władze, wymykając się 29 razy organom ścigania. Kobiety go kochały, a mężczyźni - podziwiali. Źródło: materiały dystrybutora Autor: Robert Pałka udostępnij

Producentem "Najmro. Kocha, kradnie, szanuje" jest TFP, a koproducentami Grupa Cyfrowy Polsat oraz Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy. Film jest współfinansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej. Do kin wprowadzi go Dystrybucja Mówi Serwis.