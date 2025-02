Nagrody Gildii Scenarzystów Polskich 2025: Nominacje

31 stycznia zakończyło się głosowanie na filmy i seriale zgłoszone do tegorocznych Nagród Gildii Scenarzystów Polskich. Kim są nominowani?



W kategorii FILM doszło do niecodziennej sytuacji - dwie produkcje otrzymały identyczną liczbę punktów, dlatego do finałowego głosowania zakwalifikowało się nie pięć, a sześć tytułów. Produkcje, które otrzymały nominacje to:

"Kos" - scenariusz: Michał A. Zieliński; reżyseria: Paweł Maślona

"Minghun" - scenariusz: Grzegorz Łoszewski; reżyseria: Jan P. Matuszyński

"Rzeczy niezbędne" - scenariusz: Kamila Tarabura, Katarzyna Warnke; reżyseria: Kamila Tarabura

"Sezony" - scenariusz: Tomasz Walesiak, Michał Grzybowski; reżyseria: Michał Grzybowski

"Strefa interesów" - scenariusz: Jonathan Glazer; reżyseria: Jonathan Glazer

"Tyle co nic" - scenariusz: Grzegorz Dębowski; reżyseria: Grzegorz Dębowski

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Martyna Byczkowska o roli w „Nieprzyjacielu” i kulisach pracy na planie INTERIA.PL

W kategorii SERIAL na liście nominowanych są:

"Idź przodem, bracie" - scenariusz: Kacper Wysocki; reżyseria: Maciej Pieprzyca

"Lady Love" - scenariusz: Ewa Popiołek, Dorota Jankojć-Poddębniak; reżyseria: Bartosz Konopka

"Matki pingwinów" - scenariusz: Klara Kochańska-Bajon, Dorota Trzaska, Nina Lewandowska; reżyseria: Klara Kochańska-Bajon, Jagoda Szelc

"Rojst. Millenium" - scenariusz: Kasper Bajon, Jan Holoubek; reżyseria: Jan Holoubek

"Śleboda" - scenariusz: Katarzyna Golenia i Karolina Frankowska; reżyseria: Michał Gazda, Bartosz Blaschke

Głosowanie na Nagrody Gildii Scenarzystów Polskich potrwa do 14 lutego. Zwycięzców poznamy podczas uroczystej gali, która odbędzie się 9 marca w Warszawie.

Podczas ceremonii zostaną także wręczone dwa inne wyróżnienia - Nagroda za całokształt twórczości oraz Nagroda specjalna za wyjątkowe zasługi dla środowiska filmowego.