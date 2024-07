Najlepsze polskie dokumenty z Krakowskiego Festiwalu Filmowego w kinach

Festiwalowe dokumenty w kinach studyjnych

Już w sierpniu w wybranych kinach studyjnych będzie można zobaczyć najlepsze polskie dokumenty z programu tegorocznego Krakowskiego Festiwalu Filmowego. Seanse w ramach przeglądu odbywać się będą od sierpnia do grudnia 2024. Każdego miesiąca na ekrany kin trafi jeden spośród wybranych tytułów.

W Krakowie filmy będzie można obejrzeć w kinach Kika, Paradox, Mikro oraz w Kinie Pod Baranami. Pokazy odbędą się również w Centrum Kultury i Filmu w Suchej Beskidzkiej, kinach Atlantic w Warszawie, Charlie w Łodzi oraz Światowid w Katowicach (od września).

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Borys Szyc gra kota o 10 wcieleniach. "Nie musisz mieć 9 żyć, żeby zmienić swoje jedno" INTERIA.PL

Czwartą edycję przeglądu zainauguruje dokument o wybitnym artyście i grafiku, Grzegorzu Rosińskim. "Ja, Rosiński" w reżyserii Piotra Kielara towarzyszy współtwórcy serii komiksów "Thorgal" w chwili, w której decyduje się przejść na emeryturę. Ale co to faktycznie znaczy dla artysty zakończyć karierę? Rosiński wciąż tworzy i odejść zamierza tylko na własnych zasadach. Wciąż ma do dokończenia i poprawienia strony komiksowe Thorgala, co daje nam niecodzienną szansę podpatrzenia artysty w trakcie procesu twórczego. To także rozmowy z kolejnymi scenarzystami, burzliwe dyskusje z synem malarzem nad detalami rysunków, czy same rozważania Rosińskiego na temat własnej twórczości.

Reklama

Harmonogram pokazów: Gdzie i kiedy oglądać?

Pierwszy seans odbędzie się już 22 sierpnia w krakowskim Kinie Pod Baranami. W kolejnych dniach, aż do 31 sierpnia, dokument będzie pokazywany w pozostałych kinach.

Harmonogram pokazów:

"Ja, Rosiński", reż. Piotr Kielar (od 22 sierpnia)

"Plan Petera", reż. Grzegorz Pacek (od 19 września)

"Wszystko ma żyć", reż. Tetiana Dorodnitsyna, Andrii Lytvynenko (od 24 października)

"Rok z życia kraju", reż. Tomasz Wolski (od 21 listopada)

"Lili", reż. Sylwia Rosak (od 12 grudnia)

Krakowski Festiwal Filmowy jest na ekskluzywnej liście wydarzeń filmowych kwalifikujących do Oscara w kategoriach krótkometrażowych (fabuła, animacja, dokument) oraz pełnometrażowego filmu dokumentalnego, a także rekomenduje do Europejskiej Nagrody Filmowej w tych samych kategoriach.

65. Krakowski Festiwal Filmowy odbędzie się w dniach od 25 maja do 1 czerwca 2025 roku.