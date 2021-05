Najlepsze komedie romantyczne. Oto najlepsze filmy o miłości [TOP 35]

Dużo lukru, masa dowcipów, trochę wzruszeń, a na drugim planie charakterystyczne postaci, wspierające bohaterów w poszukiwaniu prawdziwej miłości. Wydaje się, że recepta na dobrą komedię romantyczną jest prosta. Jednak granica między rozczulającą opowieścią i nieznośnym kiczem jest tutaj wyjątkowo cienka. Niemniej są filmy, które z każdego wydobędą szczery śmiech i łzy wzruszenia. Oto najlepsze komedie romantyczne wszech czasów.

Gwiazdy komedii romantycznych

Niektóre z najsławniejszych i najbardziej cenionych aktorek wybiło się właśnie na filmach o miłości. Katharine Hepburn wystrzeliwała z prędkością karabinu maszynowego zgryźliwe uwagi pod adresem swoich adoratorów w "Drapieżnym maleństwie" (1938, Howard Hawks) i "Filadelfijskiej opowieści" (1940, George Cukor). Natomiast Audrey Hepburn oczarowała widzów jako chcąca zaznać wolności księżniczka w "Rzymskich wakacjach" (1953, William Wyler). Aktorka później wystąpiła w szeregu podobnych produkcji, m.in. "Sabrinie" (1954, Billy Wilder) i "Zabawnej buzi" (1957, Stanley Donen), zawsze u boku o wiele starszego partnera. Wyjątkiem od tej reguły okazało się "Śniadanie u Tiffany’ego" (1961, Blake Edwards), w którym zagrała młodą dziewczynę, żyjącą na koszt swoich adoratorów, która zakochuje się w swoim sąsiedzie - młodym, początkującym pisarzu.

Kolejną ikoną komedii romantycznych okazała się Meg Ryan. Aktorka została zauważona przez widzów i krytyków dzięki swej brawurowej roli w "Kiedy Harry poznał Sally" (1989, Rob Reiner), opowieść o ciągnącej się przez dekady relacji dwójki tytułowych bohaterów. Scena, w której Sally udaje orgazm w kawiarni, została uznana za jedną z najśmieszniejszych w historii. Ryan stworzyła także popularny, romantyczny duet z Tomem Hanksem. Oboje wystąpili wspólnie w czterech produkcjach, z których najlepiej przyjęto "Bezsenność w Seattle" (1993, Nora Ephron). Ryan wcieliła się w nim w kobietę, która słyszy w radiu opowieść chłopca, szukającego partnerki dla swojego owdowiałego ojca (Hanks). Zauroczona, postanawia wyruszyć do Seattle, by ich spotkać.

W latach 90. XX wieku ikonami komedii romantycznych stały się dwie aktorki. Julia Roberts poszukiwała miłości w filmach "Mój chłopak się żeni" (1997, P.J. Hogan) i "Uciekająca panna młoda" (1999, Garry Marshall). Międzynarodową sławę i nominację do Oscara przyniosła jej rola w "Pretty Woman" (1990, Garry Marshall). Wcieliła się w niej w prostytutkę, która za trzy tysiące dolarów zgadza się towarzyszyć przez tydzień przystojnemu biznesmenowi (Richard Gere). Tymczasem Sandra Bullock podbiła serca widzów jako dziewczyna z sąsiedztwa, między innymi w "Ja cię kocham, a ty śpisz" (1995, Jon Turteltaub), w którym przez przypadek zostaje uznana przez rodzinę mężczyzny przebywającego w śpiączce za jego dziewczynę.

Brytyjskie komedie romantyczne

Dużą popularnością cieszą się także komedie romantyczne z Wielkiej Brytanii. Ich twarzą stał się Hugh Grant - sympatyczny aktor, który oczarował widzów jako Charles, niezamierzający nigdy się żenić kawaler z "Czterech wesel i pogrzebu" (1994, Mike Newell). Wspólnie ze scenarzystą Richardem Curtisem stworzył kilka produkcji, które znajdują się dziś w kanonie opowieści o miłości. W "Notting Hill" (1999, Roger Michell) Grant otrzymał rolę księgarza, który pewnego dnia zastaje w swoim sklepie Annę Scott (Julia Roberts), amerykańską gwiazdę filmową. Z kolei w "Dzienniku Bridget Jones" (2001, Sharon Maguire) angielski aktor trzymał się na drugim planie, pozostając w cieniu wcielającej się w tytułową rolę Renee Zellweger. Grant zagrał oślizgłego szefa wydawnictwa i pracodawcę głównej bohaterki, która w swoje 32. urodziny zamierza w końcu poukładać swoje życie. W tym celu zakłada intymny dziennik.

Curtis stał także za nowelową opowieścią "To właśnie miłość" (2003). Skupiała się ona na grupie Londyńczyków i ich problemach sercowcach, które miały się rozwiązać w okolicach świąt Bożego Narodzenia. W filmie wystąpiła śmietanka brytyjskich aktorów. Grant wcielił się w świeżo upieczonego premiera, który zakochuje się w swojej sekretarce. Emma Thompson i Alan Rickman zagrali małżeństwo z długoletnim stażem, przechodzące poważny kryzys. Liam Neeson wystąpił jako wdowiec, który zamierza pomóc swojemu pasierbowi w zdobyciu uczuć koleżanki z klasy. Film ma dziś status kultowego, chociaż z biegiem lat wiele jego wątków zostało posądzonych o promowanie toksycznych relacji. Szczególnie dostało się historii Marka, zakochanemu w żonie (w tej roli Keira Knightley) swojego najlepszego przyjaciela. Nawet wcielający się w niego Andrew Lincoln stwierdził, że kreowany przez niego bohater to budzący niepokój stalker. Bez względu na prywatną ocenę "To właśnie miłość", nikt nie może powiedzieć złego słowa o Billu Nighym w roli podstarzałego rockmana, wracającego na szczyt.

Polskie komedie romantyczne

Moda na komedie romantyczne zawitała do naszego kraju nieco później. Pierwsze próby podejmowano już na przełomie wieków - wystarczy przypomnieć chociażby "Zakochanych" (2000) Piotra Wereśniaka. Przełomem była premiera i sukces "Nigdy w życiu!" (2004) Ryszarda Zatorskiego, zrealizowanego na podstawie powieści Katarzyny Grocholi. Od tego czasu co roku jesteśmy raczeni kilkoma polskimi komediami romantycznymi, skąpanymi w lukrze, przyciągającymi do kin miliony widzów i działającymi na nerwy krytykom filmowym.

Z zalewu słabych produkcji wybiły się dotychczas dwie. Jakie są najlepsze polskie filmy o miłości? Pierwszy to "Listy do M." (2011) Mitji Okorna, przenoszące na rodzimy grunt schemat wypróbowany w "To właśnie miłość". Na film składają się historie kilku bohaterów, którzy w okresie przedświątecznym przeżywają romantyczne perypetie. Drugi to "Planeta singli" (2016), także w reżyserii Okorna. Opowiadała ona o rodzącym się uczuciu między cynicznym prezenterem telewizyjnym i nauczycielką, która bierze udział w prowadzonym przez niego show. Obie produkcje doczekały się kilku sequeli, które - chociaż w większości okazały się kasowymi hitami - nie zebrały już tak dobrych ocen.

Najlepsze komedie romantyczne - TOP 35:



