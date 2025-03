Najlepsi operatorzy w Polsce. Przyznano doroczne nagrody PSC

Nagrody PCS: oto najlepsi operatorzy w Polsce

W sobotę, 29 marca, ogłoszono laureatów Nagród Stowarzyszenia Autorek i Autorów Zdjęć Filmowych PSC (Polish Society of Cinematographers). Twórcy zostali nagrodzeni w trzech kategoriach. Przyznano również Nagrodę Specjalną oraz Nagrodę za Całokształt Twórczości.



"Ramię w ramię pracujemy na planach filmowych, ale wy robicie coś więcej - wspieracie nasze stowarzyszenie. To dla nas cenne" - powiedział podczas otwarcia gali prezes PSC Piotr Śliskowski, dziękując gospodarzom - Akademii Sztuk Pięknych - za kolejny rok współpracy.

Za najlepsze zdjęcia do pełnometrażowego filmu fabularnego nagrodzony został Łukasz Żal za film "Strefa interesów" Jonathana Glazera. To trzecia Nagroda PSC dla tego autora - w 2019 roku uhonorowano go za zdjęcia do "Zimnej wojny", a w 2014 roku za "Idę" - tu współautorem zdjęć był Ryszard Lenczewski.



Reklama

"Dziękuję całej mojej ekipie - za wasz talent, za wasze wsparcie, za waszą przyjaźń. Bez was to by się totalnie nie udało. Byliśmy tam jak dobrze naoliwiona maszyna, działało to naprawdę niesamowicie. Może robienie tego filmu nie było łatwe, ale było wspaniałe. Za wsparcie i za wszystko, co od was dostałem, strasznie wam z całego serca dziękuję" - powiedział odbierając nagrodę Łukasz Żal.

W kategorii najlepsze zdjęcia do filmu dokumentalnego pierwszy raz w historii przyznano nagrody ex aequo. Pierwszą laureatką została Zuzanna Zachara-Hassairi za film Lidii Dudy "Las". To druga Nagroda PSC dla tej operatorki - w 2023 roku wspólnie z Wojciechem Staroniem otrzymała nagrodę za najlepsze zdjęcia do "Pisklaków". Drugim laureatem jest autor zdjęć Aliaksandr Tsymbaliuk, którego uhonorowano za zdjęcia do filmu "Koka".

Zdjęcie Zuzanna Zachara-Hassairi z Nagrodą PSC / materiały prasowe

Za najlepsze zdjęcia do odcinka serialu nagrodzony został Maciej Sobieraj za pracę przy szóstym odcinku "Rojst Milenium" .



Zdjęcie Maciej Sobieraj na Nagrodą PSC, fot. Karol Samborski / materiały prasowe

Nagrody PSC dla Wojciecha Żogały i Arkadiusza Tomiaka

Podczas uroczystości została wręczona również Nagroda Specjalna PSC dedykowana twórcom, którzy w szczególny sposób zasłużyli się sztuce filmowej.

W tym roku "za wybitną kreację niepowtarzalnych, zmysłowych światów, które to my operatorzy mamy przyjemność interpretować" uhonorowano scenografa Wojciecha Żogałę. Laureat jest twórcą scenografii do takich filmów, jak "Edi" Piotra Trzaskalskiego, "Bogowie" Łukasza Palkowskiego, "Człowiek z magicznym pudełkiem" Bodo Koxa czy "Bo we mnie jest seks" Katarzyny Klimkiewicz.

Zdjęcie Wojciech Żogała z Nagrodą Specjalną PSC, fot. Karol Samborski / materiały prasowe

Z kolei Nagroda PSC za Całokształt Twórczości przyznawana jest autorom zdjęć jako wyraz najwyższego uznania. To także podziękowanie za niezwykły talent, wrażliwość i twórczy wkład, który na zawsze pozostanie częścią sztuki operatorskiej.

Tegoroczną nagrodę "za szczególne zaufanie własnej intuicji operatorskiej w kreowaniu niezapomnianych obrazów filmowych" uhonorowano dorobek twórczy Arkadiusza Tomiaka, autora zdjęć do takich filmów, jak "Daleko od okna", "Statyści", "Masz na imię Justine", "Dziewczyna z szafy", "Karbala", "Obława" i "Pani od Polskiego" (premiera 9 maja). Przypomnijmy, że operator zginął tragicznie w czerwcu 2024 roku w wypadku samochodowym, kiedy jechał na festiwal Młodzi i Film do Koszalina.

"Dziś pragniemy uhonorować nie tylko dorobek Arkadiusza Tomiaka, ale także właśnie tę pasję, która przez lata inspirowała reżyserów, aktorów, krytyków i - co najważniejsze - widzów. Arku, dziękujemy za każdy kadr, za każdą opowieść napisaną przez Ciebie światłem, za to, że uczyniłeś polskie kino piękniejszym, a ludzi, z którymi pracowałeś i których obdarzyłeś przyjaźnią - lepszymi" - to fragment wygłoszonej podczas gali laudacji.

Nagrodę odebrała Agnieszka Tomiak, żona operatora wraz z córką. Arkadiusz Tomiak dołączył do prestiżowego grona laureatów tej nagrody, wśród których znajdują się tacy wirtuozi sztuki operatorskiej, jak Jerzy Wójcik, Witold Sobociński, Wiesław Zdort, Bogdan Dziworski, Krzysztof Ptak, Sławomir Idziak, Andrzej J. Jaroszewicz, Ryszard Lenczewski, Jacek Petrycki, Andrzej Ramlau, Jerzy Zieliński i Tomasz Tarasin.

XIII galę Rozdania Nagród PSC dla Najlepszych Polskich Autorów Zdjęć Filmowych poprowadziły Anna Rzepka i Zuzanna Kernbach, na co dzień autorki zdjęć i członkinie PSC.