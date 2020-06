​Najlepiej zarabiające aktorki w świecie kina

Choć w ostatnich miesiącach wielka machina Hollywood stanęła w miejscu, a plany filmowe opustoszały, są tacy, którzy nawet tego nie odczuli. Największe światowe gwiazdy potrafią w rok zarobić tyle, ile przeciętny człowiek nie wydaje przez całe życie.

Zdjęcie Jennifer Aniston wciąż zachwyca świetną formą / Jason Merritt /Getty Images

Jeśli jest ktoś, kto na pewno nie musi się martwić o swoją sytuację finansową w dobie pandemii, to właśnie one... Która z hollywoodzkich gwiazd zarobiła w minionym roku najwięcej?



Ta lista z pewnością niektórych zaskoczy!



Reklama

Oto piątka najlepiej zarabiających kobiet w Hollywood!



Jennifer Aniston - 28 mln $

Gwiazda "Przyjaciół" znalazła się na piątym miejscu listy najlepiej zarabiających aktorek 2019 roku. Mimo że od zakończenia emisji przebojowego serialu minęło już ponad 16 lat, kariera Aniston wciąż nie zwalnia. Obok tantiem za kolejne seanse legendarnych "Przyjaciół", aktorka angażuje się także w nowe projekty. Ostatnie miesiące okazały się dla niej szczególnie znaczące ze względu na premierę 10-odcinkowego komediodramatu "The Morning Show" dla platformy streamingowej Apple TV+ w listopadzie 2019 roku.

To właśnie ten wielki powrót Aniston do świata seriali wzbogacił ją o małą fortunę - 28 milionów dolarów. Dla aktorki to pierwsza główna rola w serialu od czasu "Przyjaciół" i kolejna po sukcesach kinowych w komediach "Millerowie" i "Szefowie wrogowie". W serialu poświęconym kulisom pracy przy telewizyjnym programie śniadaniowym partnerami Aniston są m.in. Reese Witherspoon oraz Steve Carell. Obok pokaźnego honorarium "The Morning Show" wzbogaciło też gwiazdę o dwie nominacje do Złotych Globów - dla najlepszej aktorki i jako producentki show w głównej kategorii - najlepszy serial dramatyczny. Podwójny sukces!