Najgorsza produkcja w historii polskiego kina czy niezrozumiane dzieło?

"Szamanka": Kontrowersyjny film Andrzeja Żuławskiego

"Szamanka" to pierwszy film Andrzeja Żuławskiego zrealizowany w Polsce po kilkunastu latach pracy reżysera we Francji. "To z jednej strony odważna i drapieżna wizja kraju po transformacji ustrojowej, z drugiej - bezkompromisowy portret destrukcyjnego związku, śmiały obyczajowo i pełen drastycznych obrazów" - czytamy w komunikacie Kina Pod Baranami.

Przez jednych uznawana za niedocenione arcydzieło, przez innych za pretensjonalną grafomanię "Szamanka? to pierwszy film Andrzeja Żuławskiego do którego reżyser nie napisał scenariusza (jego autorką jest pisarka, Manuela Gretkowska).

"Zrobiłem film głęboko zbuntowany, ale nie buntem młodzika, który wlazł na drzewo, żeby sobie powrzeszczeć. Tym trudniejsza będzie Szamanka do przełknięcia" - tłumaczył reżyser w 1996 roku w wywiadzie dla miesięcznika FILM.

Szokujący, ekspresyjny i niezwykle odważny obraz rzeczywiście wywołał oburzenie widzów i krytyki. Zebrał bardzo złe recenzje i na długo zapisał w powszechnej świadomości jako jedna z najgorszych polskich produkcji wszech czasów. Po latach status "Szamanki" zaczyna się jednak zmieniać, czego najlepszym dowodem jest jej powrót na kinowe ekrany.



W rolach głównych wystąpili: Bogusław Linda - niekwestionowana gwiazda polskiego kina lat 90., który w momencie realizacji filmu był u szczytu swojej kariery oraz zaledwie 20-letnia Iwona Petry, która po "Szamance" zniknęła ze świata show-biznesu.



"Szamanka" w Kinie Pod Baranami. Fabuła filmu

Michał (Bogusław Linda) wynajmuje mieszkanie młodej kobiecie nazywanej Włoszką (Iwona Petry), z którą połączy go płomienny romans. On zajmuje się antropologią, a dziewczyna rozpoczyna studia na AGH. Mężczyzna i kobieta całkowicie zatracają się w nowym związku, zrywając z dotychczasowym stylem życia.

Film zostanie wyświetlony w Kinie Pod Baranami z taśmy 35mm w środę, 6 listopada. Film przeznaczony jest wyłącznie dla widzów dorosłych!