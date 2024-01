"Biedne istoty": Najbardziej oczekiwana premiera początku roku

Gracki twórca Yorgos Lanthimos dał się poznać europejskiej widowni dzięki filmom "Alpy" i "Kieł" . Kolejne tytuły: "Lobster" , "Zabicie świętego jelenia" i w końcu "Faworyta" przyniosły mu światową sławę.



Jego najnowszy obraz "Biedne istoty" miał swoją światową premierę na festiwalu filmowym w Wenecji we wrześniu 2023 roku, gdzie nagrodzono go Złotym Lwem. Film został też nominowany do siedmiu Złotych Globów w kategoriach: najlepsza komedia lub musical, najlepsza aktorka w komedii lub musicalu (Emma Stone), najlepszy aktor drugoplanowy (Mark Ruffalo), najlepszy aktor drugoplanowy (Willem Dafoe), najlepszy reżyser (Yórgos Lánthimos), najlepszy scenariusz (Tony McNamara), najlepsza muzyka (Jerskin Fendrix).

To z pewnością jeden z najbardziej wyczekiwanych filmów roku, w którym główną rolę brawurowo zagrała laureatka Oscara Emma Stone ("La La Land", "Służące", "Birdman"). Obraz zachwycił na festiwalach, ale też wzbudza kontrowersje zw względu na niesamowite sceny.



"Kiedy wydawało się, że wszystko w kinie już było i trudno jeszcze czymkolwiek zaskoczyć, wchodzi on, cały na biało. Yorgos Lanthimos. Grecki reżyser, który niezależnie od tego czy filmy kręcił w swojej ojczyźnie, czy robi to poza jej granicami dla amerykańskiego studia, z oryginalności oraz wybitnie nieszablonowego myślenia uczynił swój znak rozpoznawczy. Najnowszym tego dowodem "Biedne istoty". Film porwał wenecką publiczność, która zgotowała mu ponad dziesięciominutową owację na stojąco, głośno skandując imię reżysera" - pisał w swej recenzji Kuba Armata na łamach serwisu Interia Film.

"Ta rola, zarówno fizycznie, jak i emocjonalnie, z pewnością należała do jednego z większych wyzwań w dotychczasowej karierze aktorki. Czyżby szykował się kolejny Oscar w dorobku Stone? Niewykluczone!" - dodał.



Scenariusz - na podstawie książki Alasdaira Graya - napisał Tony McNamara, z którym Lanthimos współpracował już przy "Faworycie". Autorem zdjęć jest Robbie Ryan, który z Lanthimosem nakręcił "Faworytę", ale jest też autorem zdjęć do takich filmów jak "Slow West" czy "C’mon C’mon".

"Biedne istoty": Fabuła, obsada, zwiastun

"Biedne istoty" to niesamowita opowieść o ewolucji Belli Baxter (Emma Stone), młodej kobiety, która zostaje przywrócona do życia przez genialnego i niekonwencjonalnego naukowca, doktora Godwina Baxtera (Willem Dafoe). Pod jego opieką Bella chętnie uczy się wszystkiego od nowa, ale chce też doświadczyć pełni życia. W poszukiwaniu nowych doznań wyrusza w burzliwą i pełną przygód podróż przez kontynenty w towarzystwie sprytnego prawnika, Duncana Wedderburna (Mark Ruffalo). Wolna od uprzedzeń swoich czasów, Bella z determinacją dąży do celu, jakim jest walka o równość i niezależność.

To już drugie spotkanie Emmy Stone z greckim twórcą. Wcześniej pracowała z nim przy filmie "Faworyta" - za tę kreację otrzymała nominację do Oscara za najlepszą rolę drugoplanową.



Film trafi na ekrany polskich kin 19 stycznia. Nieco wcześniej, w weekend 12-14 stycznia tytuł będzie można zobaczyć przedpremierowo w Kinie Pod Baranami w Krakowie.