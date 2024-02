Najbardziej widowiskowy film roku? Zwiastun dosłownie wymiata

"Twisters": Co wiemy o filmie?

Scenariusz "Twisters" napisał Mark L. Smith ("Zjawa"), a film wyreżyserował Lee Isaac Chung ( "Minari" ). Produkcja ma być kontynuacją kasowego hitu z 1996 roku zatytułowanego "Twister" . Opowiadał on o grupie łowców burz pracujących nad wynalazkiem mającym zapewnić wcześniejsze wykrywanie tornad, celem szybszego i skuteczniejszego ewakuowania ludzi z zagrożonych terenów. W rolach głównych wystąpili w nim Helen Hunt i Bill Paxton .

"Twisters" powstał we współpracy ze studiem Warner Bros. Pictures, a jego producentem jest legendarny Frank Marshall , producent m.in. serii przygód Indiany Jonesa. Oczekiwania wobec kontynuacji są spore. "Twister" zarobił w kinach na całym świecie blisko pół miliarda dolarów, był też nominowany do Oscara za najlepsze efekty wizualne i w kategoriach dźwiękowych.



W głównych rolach w nowym filmie występują Glen Powell i Daisy Edgar-Jones . Ten pierwszy po sukcesie filmu "Top Gun: Maverick" ostatnio dosłownie przebiera w propozycjach. Niebawem zobaczymy go w komedii romantycznej Willa Glucka ("Tylko nie ty"), w której zagrał wraz z Sydney Sweeney. Z kolei Edgar-Jones znana jest najlepiej z serialu "Normalni ludzie". Wystąpiła również w filmach "Fresh" i "Gdzie raki śpiewają".

W "Twisters" partnerują im: Anthony Ramos , Maura Tierney , Brandon Perea, Daryl McCormack , Sasha Lane , Kiernan Shipka i Nik Dodan.

Wideo "Twisters" [trailer]

"Twisters": Helen Hunt powróci w filmie?

Jakiś czas temu Helen Hunt zapytana o to, czy zgodziłaby się powrócić do roli dr Jo Harding w ewentualnym reboocie "Twistera", odparła, że owszem, ale pod jednym warunkiem. "Chciałabym zagrać wyraźnie starszą, zmęczoną życiem, wynędzniałą Jo. Mogłabym znów się w nią wcielić, ale w ramach epizodu" - zaznaczyła aktorka. Kiedy gospodarz programu zasugerował, że jej postać mogłaby umrzeć w otwierającej film scenie, przedstawiającej walkę bohaterów z szalejącym tornadem, zapowiedziała, że bez wahania przyjęłaby taką propozycję. "Z całą pewnością bym to zagrała" - stwierdziła Hunt. Na ten moment nic nie wskazuje jednak na to, żebyśmy mieli zobaczyć ją w nowym filmie.