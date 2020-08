Nagrody aktorskie na festiwalu w Berlinie będą przyznane bez podziału na płeć

Organizatorzy przyszłorocznego festiwalu filmowego w Berlinie zdecydowali, że przyznawane tam nagrody aktorskie zostaną wręczone bez podziału na płeć. Zamiast nagród dla najlepszego aktora i najlepszej aktorki, nagrodzony zostanie najlepszy występ pierwszoplanowy oraz najlepszy występ drugoplanowy.

Najlepszy aktor tegorocznego Berlinale Elio Germano (L) i najlepsza aktorka - Paula Beer (P) /Getty Images

"Wierzymy, że nierozdzielanie nagród aktorskich ze względu na płeć da sygnał do większej wrażliwości na temat płci w przemyśle filmowym" - czytamy w oświadczeniu dyrektorów festiwalu w Berlinie, Mariette Rissenbeek i Carlo Chatriana. Nie jest to jedyna zmiana w systemie przyznawania nagród festiwalu Berlinale. Całkowicie zrezygnowano z nagrody im. Alfreda Bauera, która została zawieszona po tym, jak wyszło na jaw, że Bauer, pierwszy dyrektor festiwalu, współpracował z reżimem nazistowskim. Zamiast niej wprowadzona zostanie Nagroda Jury.



Złożone z międzynarodowych członków jury przyszłorocznego festiwalu w Berlinie wręczy osiem nagród. Złotego Niedźwiedzia dla najlepszego filmu, Nagrodę Jury, Nagrodę Grand Jury oraz Srebrne Niedźwiedzie za najlepszą reżyserię, scenariusz, rolę pierwszoplanową i rolę drugoplanową oraz za wybitny wkład artystyczny.



Przyszłoroczny, 71. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Berlinie odbędzie się w dniach od 11 do 21 lutego przyszłego roku. Będzie on miał formę tradycyjną, a pokazy festiwalowych filmów odbędą się w kinie. Trwające w tym czasie targi filmowe będą połączeniem wydarzenia stacjonarnego i wirtualnego.

Reklama

Aktorskie Srebrne Niedźwiedzie z podziałem na płci wręczane były od 1956 roku. Ostatnimi ich zdobywcami byli tegoroczni triumfatorzy: Paula Beer za rolę w filmie "Undine" oraz Elio Germano" za występ w filmie "Chciałem się ukryć".