Nagradzany thriller już dostępny na VOD! Gdzie obejrzeć film?

"Konklawe" - zachwycający film Edwarda Bergera

Film oparty na bestsellerowej powieści Roberta Harrisa to trzymający w napięciu thriller polityczny, którego akcja rozgrywa się w Watykanie. Po śmierci kontrowersyjnego papieża kardynałowie zbierają się na konklawe, by wybrać nowego przywódcę Kościoła. W centrum wydarzeń znajduje się kardynał Lawrence, który musi poradzić sobie z intrygami, tajemnicami i niespodziewanym pojawieniem się enigmatycznego kardynała Beniteza. Czy Kościół czeka przełom, jakiego jeszcze nie było?

Film wyróżnia się znakomitym scenariuszem, intensywną atmosferą i zachwycającymi kreacjami aktorskimi. W obsadzie znaleźli się Ralph Fiennes, Stanley Tucci, Carlos Diehz, Lucian Msamati i Isabella Rossellini. Nie zabrakło także polskiego akcentu - w produkcji w jedną z ról wcielił się także Jacek Koman, którego możemy znać m.in. z "Sali samobójców. Hejtera", "Kochaj i tańcz", "Moulin Rouge!", "Oporu" czy serialu "Lekarze".

"'Konklawe' to film, z którego jestem naprawdę dumny. Widziałem go wielokrotnie, zanim trafił do dystrybucji. Moja znajoma przyznała w rozmowie ze mną, że wybrała się na niego do kina aż 13 razy! (śmiech). Nie mogłem w to uwierzyć, ale naprawdę to wyznanie sprawiło mi ogromną przyjemność. Bo z pewnością jest to thriller, który pobudza do myślenia i jest atrakcyjny ze względu na tematyczną aktualność. I życzyłbym sobie, aby jak najwięcej osób go zobaczyło. Choćby raz" - opowiedział reżyser w rozmowie z "Deadline".

Adaptacja bestsellerowej powieści Roberta Harrisa odniosła znaczący sukces kasowy - do tej pory zarobiła na całym świecie niemal 96 milionów dolarów.

"Konklawe" debiutuje na VOD! Gdzie oglądać?

"Konklawe" można obejrzeć na następujących platformach online: Cyfrowy Polsat Box Go, Amazon Prime, Rakuten, Premiery Canal+, Playnow, Cineman.pl, TVP VOD, Player, TV Smart Go. A także na dekoderach i środowiskach zamkniętych: Cyfrowy Polsat Box, UPC, Canal+, Toya, Orange, Vectra.

Jeśli przegapiłeś go w kinie, teraz masz szansę nadrobić zaległości i zobaczyć jeden z najgłośniejszych filmów roku - bez wychodzenia z domu!

