Gwiazdor rezygnuje z roli u znanego reżysera. Kogo miał zagrać?

Daniel Craig rezygnuje z roli u Luci Guadagnino

Daniel Craig nie wcieli się w tytułową rolę w filmie "Sgt. Rock" w reżyserii Luki Guadagnino. Produkcja, osadzona w realiach II wojny światowej i oparta na komiksach DC, miała być kolejną współpracą brytyjskiego aktora z włoskim twórcą po ich wspólnym filmie "Queer". Decyzję o rezygnacji Craiga potwierdziły źródła "Deadline", choć powody jego odejścia pozostają nieznane. DC Studios nie skomentowało jeszcze tej sprawy.

Pierwsze doniesienia o angażu Craiga do tej produkcji pojawiły się kilka miesięcy temu. "Sgt. Rock" był brany pod uwagę jako kolejny projekt Guadagnino, zanim reżyser zaangażował się w reboot "American Psycho" dla Lionsgate. Scenariusz do filmu napisał Justin Kuritzkes, współpracownik Guadagnino przy "Challengers" oraz "Queer".

Sgt. Franklin "Frank" Rock to ikoniczna postać amerykańskich komiksów wojennych, stworzona w 1959 roku przez Roberta Kanighera i Joe Kuberta. Bohater, dowódca fikcyjnej Kompanii Easy walczącej podczas II wojny światowej, był na przestrzeni dekad obiektem zainteresowania Hollywood. Wcześniej z tą rolą łączono m.in. Arnolda Schwarzeneggera i Bruce’a Willisa.

Luca Guadagnino - ręce pełne roboty

Guadagnino niedawno zaprezentował swój film "Queer" - adaptację powieści Williama S. Burroughsa - który spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem krytyków. Mimo braku nominacji do Oscara, Craig zebrał pochwały za swoją kreację Williama Lee, amerykańskiego emigranta zmagającego się z własną tożsamością.

Obecnie włoski reżyser pracuje nad thrillerem "After the Hunt" z Julią Roberts, Ayo Edebiri i Andrew Garfieldem, który trafi do kin 10 października. Craig natomiast przygotowuje się do premiery trzeciej części "Na noże" - "Żywy czy martwy", planowanej na ten rok.

