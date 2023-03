Rola Catherine Tramell w "Nagim instynkcie" otworzyła przed Sharon Stone drzwi do kariery w Hollywood. Występ w kultowej produkcji Paula Verhoevena z 1992 roku dał nieznanej wówczas szerszej widowni aktorce międzynarodową rozpoznawalność i zainteresowanie producentów. Sława to jedyne, co Stone zyskała dzięki "Nagiemu instynktowi", bo pieniędzy za ten film dostała niewiele.



Sharon Stone w "Nagim instynkcie": Śmiesznie niska gaża

To, że dostała "śmiesznie niską gażę", aktorka ujawniła w 2021 roku w programie "Q With Tom Power", przypominając przy tym, że jej ekranowy partner, Michael Douglas , za swoją rolę zainkasował 14 milionów dolarów.



"Moja gaża była tak mała, że nie wystarczyło mi na zakup sukienki, w której miałam pojawić się na oscarowej gali. Znalazłam się w dziwnym położeniu, bo nagle, praktycznie z dnia na dzień, stałam się sławna, a w ogóle nie miałam pieniędzy" - zdradziła Stone.

Z kolei w zeszłym roku w wywiadzie udzielonym magazynowi "InStyle", aktorka zdradziła, że znalazła sposób na to, by zrekompensować sobie niską wypłatę. Po zakończeniu zdjęć do "Nagiego instynktu" zabrała z garderoby wszystkie kostiumy, jakie nosiła na planie tej produkcji.



"To było niesamowicie ekscytujące doświadczenie - dostać te wszystkie zjawiskowe stroje, które zostały stworzone specjalnie dla mnie. Zawarłam umowę, że zabiorę je do domu. Biorąc pod uwagę dysproporcję w gażach mojej i Michaela, myślę, że było to rozsądne posunięcie" - przyznała Stone.

Ostatnio aktorka wzięła udział w 43. gali Kobiet Filmu i Telewizji w Nowym Jorku. To właśnie na nim w końcu przyznała, że za rolę Catherine Trammel zarobiła 500 tysięcy dolarów, czyli dwadzieścia osiem razy mniej od Michaela Douglasa.



"Michael Douglas zarobił 14 milionów dolarów. Ja byłam nowa, a on był bardzo wielką gwiazdą" - stwierdziła Stone.



Aktorka zdradziła wysokość swojej wypłaty tłumowi złożonemu głównie z dyrektorów filmowych i telewizyjnych. Dodała również, że spotykała się z notorycznym brakiem szacunku ze strony jednego z producentów filmu, który przez cały czas nazywał ją Karen.



"Nawet na Balu Gubernatora (impreza organizowana po gali rozdaniu Oscarów - przyp. red.) nadal nazywał mnie Karen!" - opowiadała Stone.



"I nosiłam to upokorzenie naprawdę głęboko w sobie. Podobnie jak fakt, że moje nazwisko nawet nie było na plakacie" - dodała.



Z kolei kilkanaście dni temu gwiazda - która ma fortunę szacowaną na 60 milionów dolarów - wyznała podczas corocznej gali Women's Cancer Research Fund's (WCRF), gdzie odebrała specjalną nagrodę za zaangażowanie w sprawy przeciwdziałania rakowi piersi, że straciła niedawno pół majątku



"Jestem technologiczną idiotką. Potrafię jednak wystawić czek. W obecnych czasach to też jest akt odwagi, wiecie bowiem, co się dzieje... Właśnie straciłam połowę swego majątku w związku z tą bankową aferą. Nie znaczy to jednak, że mnie tu dziś nie ma" - podkreśliła Stone, nawiązując do niedawnego upadku amerykańskiego Silicon Valley Bank (SVB).