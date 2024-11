Nadzieja umiera ostatnia? "Blade" ma jeszcze szansę!

Po raz pierwszy nowa odsłona "Blade'a" została zapowiedziana w 2019 roku podczas odbywającego się w San Diego Comic Conu. Od tamtego momentu koordynujący projekt twórcy nieustannie się zmieniali. Powstawały różne wersje scenariusza, jednak dopiero szósta, napisana przez Erica Pearsona ( "Thor: Ragnarok" ), miała odpowiadać potrzebom Marvela. Innymi utrudnieniami były także strajki scenarzystów czy paraliżująca nie tylko rynek filmowy pandemia.

Pierwotnie datą premiery "Blade’a" miał być 7 listopada 2025, jednak teraz wiemy już na pewno, że to nie ten film trafi tego dnia do kin. Historia o łowcy wampirów zniknęła z kalendarza premier, a jak teraz wygląda jego przyszłość?

"Blade" nie zniknął na dobre?

"Prawdziwym powodem, dla którego Blade nie jest obecnie tworzony, jest to, że historia jest oderwana od reszty Multiverse Saga. To samo dotyczy Armor Wars, Nova itd. Nie chodzi o to, że nie zostaną zrealizowane, ale muszą poczekać na swoją kolej, aby zrobić miejsce dla historii związanych z multiwersum" - pisał w październiku Alex Perez z serwisu "The Cosmic Circus".



W ostatnich dniach odbył się konwent D23, podczas którego Kevin Feige zdradził przyszłość MCU. Mahershala Ali w końcu otrzyma swoją szansę jako Blade!

"Jesteśmy zaangażowani w "Blade'a". Kochamy tę postać i wersję Mahershali. Możecie być pewni, że za każdym razem, gdy zmieniamy kierunek projektu lub próbujemy ustalić, czy pasuje do naszego harmonogramu, informujemy o tym. Jesteście na bieżąco z tym, co się dzieje. Ale mogę powiedzieć, że ta postać pojawi się w MCU" - zapewnił producent i dyrektor kreatywny.

Przekazał także najświeższe informacje dotyczące postaci Elizabeth Olsen, o której dużo mówiło się w trakcie emisji serialu "To zawsze Agatha" .

"Mogę powiedzieć tylko tyle, że nie możemy się doczekać, by dowiedzieć się, kiedy i w jaki sposób Szkarłatna Wiedźma może powrócić" - powiedział Feige.