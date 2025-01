Na Złotych Globach nie ukrywali swoich czułości. Jak zaczął się ich związek?

Grudzień 2023 był przełomowy dla pary - Kylie zjawiła się na premierze filmu "Wonka", by wspierać swojego partnera. Chalamet uczestniczył za to w rodzinnej świątecznej kolacji Kardashian-Jennerów. Ich relacja przestała być tylko tematem plotek - stała się faktem potwierdzonym przez rodzinę i przyjaciół. Niedługo później pokazali się wspólnie na gali wręczenia nagród filmowych i telewizyjnych, co ostatecznie przekonało opinię publiczną, że celebrytka i aktor są razem.

"US Weekly" ustalił, że Timothée i Kylie mają wiele wspólnego. Dzielą znajomych, poczucie humoru, a także upodobania w filmach oraz muzyce.

"To naprawdę coś poważnego" - można było przeczytać w magazynie.

Zakochani na Złotych Globach 2025

Niedawno para pojawiła się wspólnie na tegorocznych Złotych Globach. Kylie, ubrana w oszałamiającą srebrną suknię, była u boku Timothée, który został nominowany za swoją rolę w "Kompletnie nieznany". Publiczność była zachwycona ich subtelną, ale wyczuwalną chemią. Nie szczędzili sobie czułości, a media uznały ich za jedną z najpiękniejszych par gali.