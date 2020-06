"Na topie": Nowy film Dakoty Johnson

Niebawem na ekrany polskich kin trafi produkcja, w której główne role grają znana z kreacji w "50 twarzach Greya" Dakota Johnson i Tracee Ellis Ross. Film "Na topie" opowiada historię wielkiej gwiazdy i jej asystentki.

Dakota Johnson w filmie "Na topie"

Po sukcesie filmów muzycznych takich, jak "Rocketman", "Yesterday" oraz "Last Christmas", do kin trafia kolejna produkcja, w której muzyka będzie odgrywać główną rolę.



W filmie "Na topie" widzowie usłyszą covery znanych przebojów i oryginalne piosenki napisane specjalnie do filmu.



Film opowiada o gwieździe muzycznej, Grace Davis (Tracee Ellis Ross) i jej asystentce, Maggie (Dakota Johnson), której ambicje nie kończą się na pracy dla znanej piosenkarki. Grace Davis osiąga szczyt kariery, a jej zaufana współpracowniczka, Maggie marzy o pracy producentki muzycznej. Dla obu kobiet jest to okazja, aby wprowadzić zmiany w życiu.

Aktorka i modelka Dakota Johnson znana jest przede wszystkim z roli Anastasii Steele w filmie "50 twarzy Greya" i jego dwóch sequelach. Jest córką dwójki popularnych aktorów. Jej ojciec to Don Johnson, znany z kultowego serialu "Policjanci z Miami". Matką jest Melanie Griffith, która zagrała między innymi w filmie "Pracująca dziewczyna" i ekranizacji ulubionej powieści Dakoty "Lolita".

Dakota karierę aktorską zaczęła w roku 1999 w filmie "Wariatka z Alabamy", w którym zagrała wspólnie z mamą. W roku 2010 wystąpiła w filmie Davida Finchera "The Social Network" nagrodzonym trzema Oscarami. Był to dla niej wstęp do udanej kariery aktorskiej. Poza rolą w serii "50 twarzy Greya" jest znana z ról w filmach "21 Jump Street", "Need For Speed" i "Źle się dzieje w El Royale".

Tracee Ellis Ross to córka znakomitej piosenkarki Diany Ross. Jako nastolatka pozowała dla malarza i fotografa Andy'ego Warhola. Karierę aktorką zaczęła w latach 90. XX wieku. Musiała zmierzyć się z tym, że jest córką gwiazdy muzyki i wypracować własną pozycję, aby uniknąć oskarżeń o wykorzystywanie sławy swojej matki. Wystąpiła między innymi w popularnych w USA serialach "Przyjaciółki" oraz w nagradzanym "Czarno to widzę". W 2017 za rolę w tym serialu otrzymała Złotego Globa.

W nowym filmie Tracee i Dakota tworzą niezapomniany, pełen energii kobiecy duet. Zapewnią widzom wiele pozytywnych emocji. Przez cały film towarzyszy aktorkom wspaniała muzyka. Poza damskim duetem zobaczymy też znakomite role męskie między innymi rapera i aktora Ice Cube’a oraz świetnego Billa Pullmana ("Zagubiona autostrada", "Dzień niepodległości").

