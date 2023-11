Maciej Damięcki: Ostatnia ekranowa rola. Tej sceny nie zobaczymy w kinach

Łączący animację z filmem aktorskim "Coyote vs. Acme" jest już gotowy, a na pokazach testowych cieszył się powodzeniem widzów. Stąd zaskoczenie decyzją szefa studia WBD Davida Zaslava o rezygnacji z premiery tej produkcji o desperackim kroku, do jakiego zmuszony zostaje Wiluś E. Kojot. Przez lata próbował on złapać Strusia Pędziwiatra przy pomocy urządzeń firmy Acme. Kiedy Wiluś dochodzi do wniosku, że nie spełniają one oczekiwań, postanawia pozwać firmę do sądu. Reprezentuje go prawnik grany przez Willa Forte .

"Coyote vs. Acme": Warner Bros. Discovery rezygnuje z premiery

Studio Warner Bros. Discovery zrezygnowało z premiery filmu "Coyote vs. Acme", żeby móc odpisać od podatku kwotę 30 milionów dolarów. Na podobny krok zdecydowało się już wcześniej, odwołując premierę filmu "Batgirl" , w którym do roli Batmana miał powrócić Michael Keaton . Produkcja z Leslie Grace w roli tytułowej i Brendanem Fraserem nie została ukończona, choć wydano na nią 90 milionów dolarów. Nic nie wskazuje na to, że efekt pracy filmowców kiedykolwiek ujrzy światło dzienne.

Więcej szczęścia mają autorzy "Coyote vs. Acme". Jak informuje portal Deadline, wkrótce odbędą się pokazy tego filmu dla przedstawicieli platform streamingowych Netflix, Apple TV+ i Amazon Prime Video, którzy będą mogli go kupić. Zwyczajowo zwycięży najwyższa oferta, jednak nic nie jest pewne w przypadku filmu, który został uznany za niegodny pokazania go na dużym i małym ekranie przez studio WBD, choć na jego nakręcenie wydało 70 milionów dolarów.