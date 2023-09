Ich "Batgirl" miała kontynuować historię w świecie Batmana, granego przez Michaela Keatona. W sierpniu 2022 roku został jednak skasowany, podobno w ramach polityki oszczędności wytwórni Warner Bros. Wynikało to także ze zmiany strategii wobec adaptacji komiksów i restartu uniwersum opartego na superbohaterach wydawnictwa DC.

Reżyserski duet przyznał, że seans "Flasha" nie należał do najprzyjemniejszych. "Obejrzeliśmy go i było nam smutno. Kochamy Andy'ego Muschiettiego [reżysera 'Flasha] i jego siostrę Barbarę, która wyprodukowała film. Oglądając go, czuliśmy, że mogliśmy być tego częścią. Nie dostaliśmy możliwości, by pokazać 'Batgirl' i pozwolić publiczności ją ocenić. To widzowie są naszymi ostatecznymi przełożonymi i to oni decydują, czy coś jest dobra lub złe, i czy coś powinno być obejrzane lub nie".

"Nasz film znacznie się różnił od 'Flasha'" - dodał El Arbi. "Ich film miał elementy fantastyczne, nasz był bardziej przyziemny. Przypominał Gotham City Tima Burtona". Fallah dodał, że skasowanie "Batgirl" jest "największym rozczarowaniem w ich karierze". "Jako fan, czułem, że samo przebywanie z Michaelem Keatonem w roli Batmana, jest przywilejem i zaszczytem. Teraz to uczucie jest słodko-gorzkie".

Obaj zaznaczyli jednak, że jeśli nadarzyłaby się okazja współpracy z Jamesem Gunnem i Peterem Safranem, którzy obecnie stoją na czele DC Studios, na pewno podjęliby się jej. "Mamy poczucie niedokończonej roboty" - tłumaczyli. "Kochamy DC, Batmana, Batgirl, Gotham City tak bardzo, że, jako fani, nie moglibyśmy nigdy im odmówić".

Kolejny film na podstawie komiksów DC, "Aquaman i zaginione królestwo", wejdzie do kin 21 grudnia 2023 roku.

