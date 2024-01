Na ten film fani czekali 10 lat! Przedpremierowy pokaz mistrzowskiej animacji

"Chłopiec i czapla": Nowa animacja mistrza gatunku

"Chłopiec i czapla" to nowa produkcja mistrza gatunku Hayao Miyazakiego, twórcy tak głośnych animacji, jak "Ruchomy zamku Hauru" , "Spirited Away: W krainie bogów" czy "Księżniczka Mononoke" . To jego pierwszy film od dekady.

Tytuł, okrzyknięty w Japonii arcydziełem, to nie tylko opowieść o stracie i przemijaniu, to także "popis niczym nieograniczonej wyobraźni". Zdobywca Oscara Hayao Miyazaki ponownie zaprasza widzów do swojego świata.

"To kino będące kwintesencją tego, do czego przyzwyczailiśmy się, oglądając animacje sygnowane przez studio Ghibli. A zatem zachwycające wizualnie, pobudzające wyobraźnię, rozszerzające horyzonty, ale również pozwalające na refleksję. I to nad tymi najbardziej podstawowymi wartościami, jak miłość, strata, przyjaźń czy trudy wieku dorastania" - pisał w swej recenzji Kuba Armata na łamach Interii.

"O tym, jak bardzo wyczekiwana była to produkcja, niech świadczy fakt, że otworzyła ona dwa bardzo ważne festiwale filmowe w 2023 roku - w Toronto oraz San Sebastián. Co więcej, podczas uroczystej gali inaugurującej drugą z tych imprez Hayao Miyazaki uhonorowany został prestiżową nagrodą za całokształt twórczości" - informował krytyk filmowy.



"Chłopiec i czapla": Fabuła, pokaz przedpremierowy, zwiastun

Młody Mahito, z tęsknoty za matką, wyrusza do magicznego miejsca, które dzielą żywi i umarli. Tam, gdzie śmierć dobiega końca, a życie znajduje nowy początek.

Po stracie matki Mahito wraz ojcem opuszcza Tokio i przeprowadza się na wieś. Zdystansowany do nowej, otaczającej go rzeczywistości zaczyna odkrywać niezbadaną okolicę i dom. Pewnego dnia przypadkowo spotyka zagadkową, mówiącą ludzkim głosem czaplę siwą, która nieoczekiwanie staje się jego przewodnikiem. Ptak stopniowo pomaga chłopcu rozwikłać tajemnicę życia, zabierając go do magicznego świata, gdzie przeszłość miesza się z teraźniejszością.

Film "Chłopiec i czapla" trafi na ekrany polskich kin 19 stycznia 2024 roku. Jednak już tydzień wcześniej, 11 stycznia, będzie można obejrzeć animację na pokazach przedpremierowych, m.in. w Multikinie w ramach cyklu filmowego "OFFowe czwartki".



Projekt "OFFowe czwartki" odbywa się w kinach sieci Multikino w każdy czwartek wieczorem. Podczas kolejnych projekcji w ramach cyklu widzowie będą mieli okazję zobaczyć produkcję "Psy" oraz Zagubioną autostradę" Davida Lyncha.

