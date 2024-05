Na ten film czeka cały filmowy świat! Walczyła z reżyserem o każde słowo!

Anya Taylor-Joy na planie filmu "Furiosa: Saga Mad Max"

Już 24 maja nowy film z serii "Mad Max" zadebiutuje na ekranach światowych kin. W produkcji George’a Millera główną bohaterkę obrazu "Furiosa: Saga Mad Max" zagrała Anya Taylor-Joy . Aktorka wyznała, że na planie miała do wygłoszenia jedynie 30 linijek tekstu.

W serii "Mad Max" to nie dialogi, nie wypowiadane przez bohaterów słowa są najważniejsze, a widowisko - akcja, tempo, muzyka. Dla młodej aktorki nie była to łatwa praca.

Wideo "Furiosa: Saga Mad Max" [trailer 2]

"Nigdy nie czułam się tak samotna"

"Nigdy nie czułam się tak samotna, jak podczas kręcenia tego filmu. (...) Wszystko, co myślałam, że będzie łatwe, okazało się bardzo trudne" - przyznała Taylor-Joy w rozmowie z gazetą "The New York Times".

Gwiazda "Gambitu królowej" przyznała, że walczyła z reżyserem o każdą linijkę wypowiedzianego tekstu. "George Miller miał bardzo precyzyjną i rygorystyczną wizję tego, jak ma wyglądać waleczna twarz Furiosy. 'Zaciśnięte usta, żadnych emocji mów oczami - to wszystko, co masz'. To mówił mi na planie" - zdradziła aktorka.

Podczas festiwalu w Cannes odbyła się światowa premiera filmu - po seansie twórcy doczekali się owacji, które trwały siedem minut i 50 sekund.