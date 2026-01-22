Na potęgę Posępnego Czerepu! He-Man w ekscytującym zwiastunie

W sieci zadebiutował pełen zwiastun nowej adaptacji "Władców Wszechświata" Travisa Knighta. Widzimy w nim między innymi Nicholasa Galitzine'a jako He-Mana oraz Szkieletora, w którego wcielił się Jared Leto.

"Władcy Wszechświata" to adaptacja kultowej kreskówki z lat 80., opartej na linii zabawek firmy Hasbro. Opowiadała ona o Adamie, księciu królestwa Eternia, który jako He-Man broni swego domu przed niecnymi knowaniami nikczemnego Szkieletora.

Scenariusz napisali Chris Butler, Aaron Nee, Adam Nee i Dave Callaham. Na ekranie zobaczymy między innymi Camilę Mendes (Teela), Idrisa Elbę (Duncan), Alison Brie (Evil-Lyn) i Morenę Baccarin (Czarodziejka). W roli głównej wystąpi Nicholas Galitzine, gwiazda hitu "Red, White & Royal Blue". Z kolei w Szkieletora wcielił się laureat Oscara Jared Leto.

"Władcy Wszechświata". Kiedy premiera?

"Władcy Wszechświata" trafią do kin 5 czerwca 2026 roku.

