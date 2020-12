"Na Piotra Machalicę zawsze można było liczyć"

- To był bardzo ciepły i inteligentny człowiek, na którego zawsze można było liczyć - tak zmarłego Piotra Machalicę wspomina aktorka Teatru Muzycznego Capitol we Wrocławiu Justyna Szafran.

Justyna Szafran podkreśla, że występy z Piotrem Machalicą były dla niej wielką nobilitacją /Tricolors /East News

Wiadomości Nie żyje Piotr Machalica. Miał 65 lat

Piotr Machalica z Justyną Szafran występowali (jako jedyni aktorzy w obsadzie) w spektaklu "Dwoje na jednośladzie", którego premiera odbyła się w 2002 r., podczas 23. Przegląd Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu. "Później ten spektakl graliśmy długo w różnych miejscach w Polsce" - wspomina w rozmowie z PAP aktorka Teatru Muzycznego Capitol we Wrocławiu.

Szafran podkreśliła, że występy z Machalicą były dla niej wielką nobilitacją. "On zawsze dodawał mi otuchy; był bardzo ciepłym człowiekiem" - mówiła aktorka.

Szafran wskazała również na to, że Machalica podchodził do swojej pracy bardzo profesjonalnie. "Był zawsze przygotowany; do tego niesamowite poczucie humoru - w trasie czy na próbach żartom nie było końca; przy tym bardzo inteligentny" - mówiła.

Dodała, że wspomina aktora jako człowieka, na którego "zawsze można było liczyć".