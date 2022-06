Wraz z ogłoszeniem premiery filmu "Glass Onion: A Knives Out Mystery" podczas TIFF stało się jasne, że twórcy kryminalnej serii (wiadomo, że będzie można liczyć na co najmniej trzy filmy) podążają tą samą drogą, jak w przypadku "Na noże" . Jego uroczysta premiera również odbyła się w Toronto. Film trafił później do ogólnej dystrybucji, a w kinach na całym świecie zarobił oszałamiające 311 milionów dolarów. To znakomity wynik dla filmu nakręconego za 40 milionów.

Reklama

Kasowy sukces filmu "Na noże" sprawił, że jego kontynuacje nie będą już tak relatywnie tanie. Powala już sama kwota, jaką wyłożył Netflix za prawa do dystrybucji drugiej i trzeciej części serii. Kosztowało to giganta streamingowego aż 469 milionów dolarów. W świetle ostatnich kłopotów Netfliksa, ogrom tej sumy robi jeszcze większe wrażenie. Bez sukcesu kontynuacji "Na noże" problemy Netfliksa mogą się pogłębić.

Pierwsza część "Na noże" przedstawiła historię zabójstwa znanego pisarza kryminałów. Zagadkę jego śmierci, w którą wplątani są wszyscy najbliżsi literata, stara rozwiązać się detektyw Benoit Blanc grany przez Daniela Craiga . I to właśnie postać Blanca będzie jedynym łącznikiem między pierwszą a drugą częścią filmu, która opowie zupełnie nową kryminalną zagadkę.