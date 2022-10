Zanim film "Glass Onion: Film z serii 'Na noże'" trafi na platformę streamingową Netflix, będzie można zobaczyć go również przez krótki czas w kinach. Już teraz wyczekiwany film Johnsona wyświetlany jest na festiwalach filmowych na całym świecie, począwszy od premiery na festiwalu w Toronto. W niedzielę kontynuację "Na noże" pokazano na Festiwalu Filmowym w Londynie.

"Glass Onion: Film z serii Na noże": Ujawniono orientację seksualną głównego bohatera

Pierwsze recenzje drugiej części "Na noże" są znakomite i widzowie mogą spodziewać się po nim równie dużej frajdy, jak w przypadku "jedynki". Jak się okazuje, "Glass Onion: Film z serii 'Na noże'" pozwoli też widzom poznać szczegóły prywatnego życia głównego bohatera serii. W pierwszej części detektyw grany przez Daniela Craiga Benoit Blanc od razu trafił na miejsce zbrodni i nie było czasu, by poznać go bliżej. W drugiej części będzie trochę inaczej.



Tym razem Benoit Blanc wyruszy na prywatną grecką wyspę, by poprowadzić nowe śledztwo. Właśnie tam miało miejsce coroczne spotkanie przyjaciół miliardera granego przez Edwarda Nortona . Coś, co miało być zwykłą zabawą, zamienia się w poważną zagadkę kryminalną. Dla Blanca to dar od losu, bo jak dowiadujemy się z filmu, detektyw zaczyna cierpieć na depresję, gdy przez dłuższy czas nie trafi mu się ciekawa sprawa. Czas ten spędza na długich kąpielach, w których towarzyszy mu mężczyzna przyzwyczajony do humorów geniusza.

Ten ujawniony szczegół fabuły skłonił dziennikarzy do zadania pytania o orientację seksualną przenikliwego detektywa. Reżyser obu filmów "Na noże" nie zostawił miejsca na domysły. "Tak, bez wątpienia Benoit jest gejem" - powiedział Rian Johnson po konferencji prasowej filmu "Glass Onion: Film z serii 'Na noże'".



Wideo "Glass Onion: Film z serii 'Na noże'": Oficjalny teaser

Temat jednak nie został zgłębiony, gdyż wątek, o którym mowa, to zaledwie mały wycinek z prywatnego życia detektywa i wiadomo o nim niewiele więcej. Podobnie jak w pierwszej części, także i tu najważniejsza jest kryminalna zagadka. "Mój film to przejażdżka kolejką górską, a nie rozwiązywanie krzyżówki" - podsumował Johnson w trakcie tej samej konferencji prasowej.