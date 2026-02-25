Na ekranie od najmłodszych lat. Widzowie pokochali go w hicie Netfliksa

Sean Astin na przestrzeni czterech dekad wystąpił w ponad 180 produkcjach. Po sukcesie "Władcy Pierścieni" zagrał m.in. w "Stranger Things", a od 2025 roku pełni funkcję przewodniczącego Gildii Aktorów Filmowych. Co ciekawe, jego najstarsza córka, Ali, rozpoczęła własną przygodę z aktorstwem.

Mężczyzna w średnim wieku z okularami, krótkimi kręconymi włosami, ubrany elegancko w garnitur z zielonym krawatem i białą koszulą, stoi na tle bordowej ściany z ozdobnym złotym paskiem.
Sean AstinAFF/ABACA / Abaca Press / ForumAgencja FORUM

Sean Astin: na ekranie od najmłodszych lat

Sean Astin przyszedł na świat 25 lutego 1971 roku w Santa Monica. Wychowywali go nagrodzona Oscarem Patty Duke i znany z "Rodziny Addamsów" John Astin. Jego biologicznym ojcem był ponoć Michael Tell, co nie jest do końca potwierdzone. Z tego powodu wybuchł niemały skandal.

Kiedy Patty Duke zaszła w ciążę, nie była pewna, kto jest ojcem. Tell oświadczył się, by uniknąć skandalu, lecz ich małżeństwo przetrwało zaledwie 13 dni. W 1972 roku Duke poślubiła Johna Astina, który adoptował Seana. Małżeństwo jednak nie przetrwało. Para rozwiodła się w 1985 roku.

    Rodzice zaszczepili w Seanie Astinie miłość do aktorstwa i postanowił podążyć ich śladami. Robił karierę od najmłodszych lat. Już w wieku 9 lat wystąpił u boku Patty Duke w filmie "Please Don't Hit Me, Mom". Prawdziwym przełomem była rola w filmie Richarda Donnera "Goonies". Wówczas zagrał główną rolę Michaela "Mikey'a" Walsha i od tamtej pory nie schodzi z małego oraz dużego ekranu.

    Choć może pochwalić się imponującą filmografią, widzowie najlepiej zapamiętali go z roli Sama w trylogii Petera Jacksona "Władca Pierścieni".

    Mężczyzna o jasnych kręconych włosach, ubrany w szary płaszcz z narzuconym na plecy zwojem materiału, stoi w lesie wśród suchych gałęzi i drzew, patrząc z lekkim zamyśleniem na bok.
    Sean Astin w filmie "Władca Pierścieni: Powrót Króla"Photo12 via AFPAFP

    Sean Astin: Co robi dziś?

    Po sukcesie "Władcy Pierścieni" Sean Astin nie mógł narzekać na brak pracy. Oglądaliśmy go w takich filmach jak: "Niezłomny", "Podmieniony Mikołaj", "Piekielna misja", "Śmiertelna gorączka 3" czy "Gloria Bell". W 2017 roku wystąpił w serialowym hicie Netfliksa - "Stranger Things". Wcielił się w postać Boba i zaskarbił sympatię widzów. Poznaliśmy go w drugim sezonie serialu jako pociesznego chłopaka Joyce (Winona Ryder), który był miłą, komediową odmianą, w mroku historii tej serii.

    Cztery osoby znajdują się we wnętrzu mieszkania, centralną postacią jest mężczyzna trzymający kilka przedmiotów, w tym niebieskie pudełko i żółty notes. Dwójka dzieci i kobieta stoją obok, patrząc na niego z wyrazem zainteresowania.
    "Stranger Things"Courtesy NetflixNetflix

    Sam Sean Astin nie osiada na laurach i kontynuuje karierę aktorską. W ostatnich latach wystąpił m.in. w serialowym dramacie kryminalnym, "Perry Mason", który można obejrzeć na HBO MaxMogliśmy go także podziwiać w filmach, takich jak: "Przejście", "Wyścig o życie", "Little Lorraine" czy "Love Hurts".

    We wrześniu 2025 roku Astin został wybrany na przewodniczącego amerykańskiej Gildii Aktorów Filmowych (SAG-AFTRA). Co ciekawe, jego matka była przewodniczącą Gildii w latach 1986-1989.

    Sean Astin: córka idzie w jego ślady

    Prywatnie Sean Astin od lat jest w związku małżeńskim z Christine Harrell. Razem wychowują trzy córki. Co ciekawe, najstarsza z nich próbuje swoich sił w branży aktorskiej.

    Urodzona w 1996 roku Ali Astin zagrała epizodyczną rolę w filmie "Władca Pierścieni: Powrót Króla". Na ekranie pojawiła się jako Elanor Gamgee, córka postaci granej przez Astina.

    Dwoje dorosłych, elegancko ubranych osób stoi obok siebie na tle czarnej ścianki z napisami, kobieta uśmiecha się, mężczyzna ma okulary i fioletowy sweter pod marynarką.
    Ali i Sean AstinMediaPunch / BACKGRID / Backgrid USA / ForumAgencja FORUM

    Sean i Ali ponownie spotkali się na planie, tym razem przy okazji filmu "Matter of Time" w reżyserii Jeremy'ego Sneada. To historia początkującego projektanta gier wideo, który odkrywa urządzenie pozwalające mu zatrzymać czas. Obecnie film jest w postprodukcji.

