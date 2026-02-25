Sean Astin: na ekranie od najmłodszych lat

Sean Astin przyszedł na świat 25 lutego 1971 roku w Santa Monica. Wychowywali go nagrodzona Oscarem Patty Duke i znany z "Rodziny Addamsów" John Astin. Jego biologicznym ojcem był ponoć Michael Tell, co nie jest do końca potwierdzone. Z tego powodu wybuchł niemały skandal.

Kiedy Patty Duke zaszła w ciążę, nie była pewna, kto jest ojcem. Tell oświadczył się, by uniknąć skandalu, lecz ich małżeństwo przetrwało zaledwie 13 dni. W 1972 roku Duke poślubiła Johna Astina, który adoptował Seana. Małżeństwo jednak nie przetrwało. Para rozwiodła się w 1985 roku.

Rodzice zaszczepili w Seanie Astinie miłość do aktorstwa i postanowił podążyć ich śladami. Robił karierę od najmłodszych lat. Już w wieku 9 lat wystąpił u boku Patty Duke w filmie "Please Don't Hit Me, Mom". Prawdziwym przełomem była rola w filmie Richarda Donnera "Goonies". Wówczas zagrał główną rolę Michaela "Mikey'a" Walsha i od tamtej pory nie schodzi z małego oraz dużego ekranu.

Choć może pochwalić się imponującą filmografią, widzowie najlepiej zapamiętali go z roli Sama w trylogii Petera Jacksona "Władca Pierścieni".

Sean Astin w filmie "Władca Pierścieni: Powrót Króla" Photo12 via AFP AFP

Sean Astin: Co robi dziś?

Po sukcesie "Władcy Pierścieni" Sean Astin nie mógł narzekać na brak pracy. Oglądaliśmy go w takich filmach jak: "Niezłomny", "Podmieniony Mikołaj", "Piekielna misja", "Śmiertelna gorączka 3" czy "Gloria Bell". W 2017 roku wystąpił w serialowym hicie Netfliksa - "Stranger Things". Wcielił się w postać Boba i zaskarbił sympatię widzów. Poznaliśmy go w drugim sezonie serialu jako pociesznego chłopaka Joyce (Winona Ryder), który był miłą, komediową odmianą, w mroku historii tej serii.

"Stranger Things" Courtesy Netflix Netflix

Sam Sean Astin nie osiada na laurach i kontynuuje karierę aktorską. W ostatnich latach wystąpił m.in. w serialowym dramacie kryminalnym, "Perry Mason", który można obejrzeć na HBO Max. Mogliśmy go także podziwiać w filmach, takich jak: "Przejście", "Wyścig o życie", "Little Lorraine" czy "Love Hurts".

We wrześniu 2025 roku Astin został wybrany na przewodniczącego amerykańskiej Gildii Aktorów Filmowych (SAG-AFTRA). Co ciekawe, jego matka była przewodniczącą Gildii w latach 1986-1989.

Sean Astin: córka idzie w jego ślady

Prywatnie Sean Astin od lat jest w związku małżeńskim z Christine Harrell. Razem wychowują trzy córki. Co ciekawe, najstarsza z nich próbuje swoich sił w branży aktorskiej.

Urodzona w 1996 roku Ali Astin zagrała epizodyczną rolę w filmie "Władca Pierścieni: Powrót Króla". Na ekranie pojawiła się jako Elanor Gamgee, córka postaci granej przez Astina.

Ali i Sean Astin MediaPunch / BACKGRID / Backgrid USA / Forum Agencja FORUM

Sean i Ali ponownie spotkali się na planie, tym razem przy okazji filmu "Matter of Time" w reżyserii Jeremy'ego Sneada. To historia początkującego projektanta gier wideo, który odkrywa urządzenie pozwalające mu zatrzymać czas. Obecnie film jest w postprodukcji.