"Pod wulkanem"

Polski kandydat do Oscara dla najlepszego filmu międzynarodowego. Wnikliwy obraz stanu emocjonalnego młodej, inteligenckiej, ukraińskiej rodziny Kovalenków, którą wybuch wojny zastaje ostatniego dnia wakacji na Teneryfie. Ich powrót do Kijowa okazuje się niemożliwy. W jednej chwili z turystów stają się uchodźcami.

To drugi film pełnometrażowy w karierze Damian Kocura, twórcy "Chleba i soli". "Pod wulkanem" otworzyło 49. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, gdzie otrzymało nagrodę za najlepszy debiut aktorski dla Sofii Berezovskiej. W rozmowie z Interią Kocur zdradził, że pomysł fabułę pojawił się już w marcu 2022 roku. "Zainspirowałem się artykułem w gazecie, który opisywał sytuację ukraińskich rodzin, które były poza Ukrainą, spędzając zimowy urlop. I to był punkt wyjścia do myślenia o tym" - wyjaśnił.

"To, co przyświecało mi w trakcie zdjęć do tego filmu to myśl o tym, jak złudne jest nasze poczucie bezpieczeństwa. Jednego dnia zastanawiasz się, na jakim mleku zrobić kawę, a następnego dnia siedzisz w samochodzie, szukając bezpiecznego miejsca gdzieś poza swoim miastem" - kontynuował.

"Kulej. Dwie strony medalu"

Film koncentruje się na okresie między 1964 a 1968 rokiem, kiedy Jerzy Kulej (Tomasz Włosok) zdobył złoto na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio, by następnie powtórzyć ten wyczyn w Meksyku. To wielowymiarowa historia sportowca, jego triumfów na ringu, kolorytu epoki, ale także opowieść o burzliwych losach małżeństwa Jerzego i Heleny (Michalina Olszańska) Kulejów, w którym wielka miłość była wystawiona na próbę radzenia sobie z wielkim sukcesem.

"Kulej. Dwie strony medalu" to najnowszy film Xawerego Żuławskiego. Pierwsze pokazy odbyły się podczas 49. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, podczas którego produkcja otrzymała nagrodę za charakteryzację. "Wydaje mi się, że film i boks w ogóle idą w parze. W historii Kuleja cała oś wydarzeń jest podana na tacy. Bohater, boks, walka, wzloty i upadki. Natomiast wszystko dookoła, cały wachlarz emocji, wyjątkowość bohatera i szczególnie silna postać jego żony, tworzą z tego filmu niezwykłe widowisko" - mówił reżyser w wywiadzie dla Interii.

"Armand"

Armand znowu sprawia kłopoty w szkole. Jego ekscentryczna matka (Renate Reinsve) zostaje wezwana na spotkanie z nauczycielką. Ku jej zdziwieniu, w szkole czekają na nią również rodzice innego chłopca. Nikt z obecnych nie wie, co tak naprawdę się wydarzyło. Ten, wydawałoby się, drobny incydent między chłopcami jest niczym szpila, która przebija balon napięcia pomiędzy ich matkami. Dochodzi do eskalacji konfliktu, gdzie prawda miesza się z kłamstwem, a bohaterki rozpoczynają psychologiczną walkę o uwagę i zaufanie.

"Armand" jest pełnometrażowym debiutem reżyserskim Halfdana Ullmanna Tøndela, wnuka Liv Ullmann i Ingmara Bergmana. Film reprezentuje Norwegię w walce o Oscara za najlepszy film nieanglojęzyczny w 2024 roku. W roli głównej wystąpiła Renate Reinsve, zdobywczyni nagrody w Cannes za brawurową rolę w "Najgorszym człowieku na świecie".

"Randka w ciemno"

Młoda aktorka Cheryl (Anna Kendrick) chce rozkręcić swoją karierę. Niestety, jedyną propozycją dla niej jest udział w programie randkowym "The Dating Game". Z braku innych możliwości decyduje się wziąć w nim udział. Jednym z trzech uczestników programu jest przystojny Rodney Alcala (Daniel Zovatto), którego ujmujący sposób bycia i inteligentne odpowiedzi bardzo podobają się Cheryl. Dziewczyna jednak nie wie, że atrakcyjny i pozornie łagodny mężczyzna jest tak naprawdę psychopatycznym mordercą z obsesją na punkcie młodych i naiwnych kobiet.

"Randka w ciemno" jest reżyserskim debiutem Anny Kendrick, która wcieliła się także główną rolę. Historia Cheryl jest oparta na faktach. Ona i Alcala spotkali się w programie "The Dating Game" w 1978 roku. Mężczyzna był wtedy odpowiedzialny za śmierć pięciu kobiet. Inny uczestnik opisał go później jako "dziwnego gościa" o "niepokojących poglądach". "Chociaż prawdziwa historia dotyczy najskrajniejszych aktów przemocy wobec kobiet, to celem naszego filmu było tak naprawdę przypomnienie o tych wszystkich małych sposobach, w jakie na co dzień krzywdzimy kobiety i jakiekolwiek grupy marginalizowane" - mówiła Kendrick w rozmowie z Interią.

"Dziki robot"

Adaptacja bestsellerowej książki dla dzieci Petera Browna. Historia robota Rozzum, w skrócie "Roz" - który rozbija się na niezamieszkanej wyspie i musi się przystosować do surowego otoczenia. Stopniowo uczy się, jak przetrwać, buduje relacje ze zwierzętami, a nawet zostaje przybranym rodzicem osieroconego pisklęcia.

Film okazał się jednym z największych pozytywnych zaskoczeń festiwalu filmowego w Toronto. "Dziki robot" jest chwalony za piękną animację oraz fabułę i płynący z niej morał. Za reżyserię odpowiada Chris Sanders, współtwórca takich kultowych animacji jak "Lilo i Stich", "Jak wytresować smoka" czy "Krudowie".

"Terrifier 3"

Makabryczna propozycja na okres przed Halloween. Ofiarami klauna Arta padną tym razem mieszkańcy sennego miasteczka Miles County szykujący się do Świąt. W przebraniu Świętego Mikołaja będzie miał niemiłe niespodzianki dla wszystkich — grzecznych i niegrzecznych. I niewielu będzie miało okazję, by wspominać spotkanie z nim w kolejne święta.

"Terrifier 3" to film tylko dla osób o mocnych nerwach i żołądkach ze stali. Twórcy z dumą zaznaczali, że podczas pierwszych pokazów kilkanaście osób wyszło z kina już po kilku pierwszych minutach, a jedna pochorowała się od okropieństw, które wyprawiają się na ekranie.

"Andy Warhol. Amerykański sen"

"Andy Warhol. Amerykański sen" maluje więc portret potrójny: dojrzałego mężczyzny silnie związanego z religijną matką, introwertyka schowanego za szkłami ciemnych okularów i supergwiazdy, biegłej w konstruowaniu wizerunku, bezbłędnie rozgrywającej zarówno rynek sztuki, jak i artystyczne elity. Kontrowersyjny i pożądany, wycofany i będący w centrum wydarzeń towarzyskich, dyrygent imprezowego Nowego Jorku, dopytujący bratanków, czy w niedzielę poszli do kościoła – Warhol pozostaje fascynującą, niejednoznaczną postacią.

Film odkrywa mniej znane karty z życia pierwszego celebryty sztuki, na którego twórczość wpłynęły zarówno grekokatolickie cerkiewne ikonostasy, jak i długa choroba, przedwczesna śmierć ojca-robotnika i dotkliwa bieda. Mało kto wie, że zanim słynne puszki zupy Campbell czy Coca-Coli pojawiły się na jego pracach, sprzedawał wraz z braćmi wycięte z nich aluminiowe kwiatki, jakie robiła ich matka. Pełen unikalnych materiałów archiwalnych dokument pokazuje długą drogę od zadymionych, imigranckich przedmieść przemysłowego Pittsburgha na wyżyny sztuki, wprowadza w kulisy twórczości i przekonuje, że Warhol pozostaje artystą, którego przenikliwość i wyobraźnia przetrwały próbę czasu.

"My, nasze zwierzęta i wojna"

"My, nasze zwierzęta i wojna", dokument popularnego ukraińskiego dziennikarza i vlogera Antona Ptushkina, to obraz niezwykłej więzi pomiędzy ludźmi a zwierzętami, która w ekstremalnych warunkach jeszcze mocniej się zacieśnia. W obliczu przemocy i wojny obywatele Ukrainy jednoczą się, by ratować zwierzęta pozostawione przez tych, którzy zostali zmuszeni do ucieczki. Od kotów i psów w opuszczonych budynkach po lwy i tygrysy w ogrodach zoologicznych trwają okupione niezwykłym wysiłkiem akcje ratunkowe, aby zapewnić im bezpieczeństwo.

"Game On"

Nastoletni Kevin, główny bohater "Game On", ma tylko jedno marzenie – zostać zawodowym graczem. Kiedy po raz kolejny wraca do domu z rozczarowującymi ocenami, jego matka postanawia zabrać mu komputer. Dla Kevina to prawdziwy dramat. Zwłaszcza że w międzyczasie Sztuczna Inteligencja przejęła nowo otwarty salon gier i przeniosła świat gry do tego prawdziwego. Kilka godzin po tym wydarzeniu, w drzwiach jego domu stanęli ludzie z Centralnej Agencji Wywiadu Nadprzyrodzonego. Kevin wraz z 8 najlepszymi graczami na świecie będą musieli pokonać AI. Czy uda im się ocalić świat?