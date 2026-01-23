"Wicked: Na dobre"

W 2025 roku musical "Wicked" otrzymał dziesięć nominacji do Oscara, w tym za najlepszy film oraz kreacje Cynthii Erivo i Adriany Grande. Produkcja została ostatecznie nagrodzona za kostiumy i scenografię. Jej kontynuacja o podtytule "Na dobre" wydawała się pewniakiem w kilku kategoriach. Jednak szybko zaczęły pojawiać się sygnały, że film nie powtórzy sukcesu pierwszej części.

"Na dobre" zarobiło na całym świecie 524 miliony dolarów - 234 miliony dolarów mniej od swego poprzednika. Nie otrzymało także nominacji do Złotego Globu za musical lub komedię. Gildia Aktorów zignorowała kreację Erivo. Stało się jasne, że tym razem czarownica Elphaba i wróżka Glinda nie pojawią się w najważniejszej kategorii oscarowej.

Nikt nie spodziewał się jednak, że film Jona M. Chu zostanie zupełnie zignorowany przez Akademię Sztuki i Wiedzy Filmowej. Na nic zdały się świetne recenzje dla Grande i nowe piosenki.

Cyntha Erivo w filmie "Wicked: Na dobre" Universal Pictures - Marc Platt East News

Paul Mescal

Jessie Buckley jest faworytką do Oscara za główną rolę żeńską za swój występ w "Hamnecie". Jej ekranowym partnerem jest Paul Mescal. Akademia sprawiłą mu niespodziankę trzy lata temu, doceniając jego wybitną rolę w "Aftersun". Tym razem czekało go rozczarowanie. Chociaż był wymieniany wśród pewniaków, nie otrzymał nominacji za rolę Williama Szekspira w "Hamnecie".

Jessie Buckley i Paul Mescal w filmie "Hamnet" Album Online East News

Chase Infiniti

"Jedna bitwa po drugiej" otrzymała aż trzynaście nominacji do Oscara. Film Paula Thomasa Andersona jest faworytem w kilku kategoriach, w tym tej najważniejszej. Tym bardziej zaskakuje fakt, że debiutująca Chase Infiniti nie otrzymała nominacji.

Chociaż jej rola nie jest wielka, wytwórnia Warner Bros. zgłosiła ją do wyścigu o miano najlepszej aktorki pierwszoplanowej. Okazało się, że głosujący woleli występ Kate Hudson, która była największym zaskoczeniem w kategorii żeńskiej roli głównej.

"Jedna bitwa po drugiej" materiały prasowe

"Bez wyjścia"

Po nominacjach do Złotego Globu za film międzynarodowy, komedię lub musical oraz aktora w komedii lub musicalu apetyt twórców "Bez wyjścia" na pewno bardzo urósł. Niestety, jest tradycją, że Akademia nie docenia Parka Chan-wooka. Tak stało się i tym razem. "Bez wyjścia" nie otrzymało ani jednej nominacji do Oscara.

Lee Byung-hun i Park Chan-wook, gwiazdor oraz reżyser filmu "Bez wyjścia", podczas festiwalu w Toronto w 2025 roku Gareth Cattermole Getty Images

"Jay Kelly"

Rozczarowani mogą być także twórcy "Jaya Kelly'ego". Historia starzejącego się gwiazdora jeszcze kilka lat temu byłaby pewniakiem w najważniejszych kategoriach. Teraz mówiło się szczególnie głośno o drugoplanowej kreacji Adama Sandlera. Ostatecznie "Jay Kelly" nie otrzymał ani jednej nominacji.

Adam Sandler i George Clooney w filmie "Jay Kelly" Courtesy of Netflix materiały prasowe

"Sorry, Baby"

Komediodramat "Sorry, Baby", którego Eva Victor była gwiazdą, reżyserką i scenarzystką, był jednym z filmowych odkryć zeszłego roku. Wydawało się, że autorka ma szansę na nominację za swoją rolę lub fabułę. Niestety, tym razem Akademia nie dała jej szansy.

Eva Victor w filmie "Sorry, Baby" Philip Keith materiały prasowe