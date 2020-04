Muzykoterapia na 60. Krakowskim Festiwalu Filmowym

Utalentowany muzyk osadzony za morderstwo w więzieniu, bard z niemieckiej kopalni, ekscentryczny artysta z Izraela - to tylko niektórzy bohaterowie tegorocznego konkursu dokumentów muzycznych DocFilmMusic, który przybliży sylwetki twórców z różnych, często odległych, miejsc świata.

Kadr z filmu "Burzliwe życie Ike'a White'a" /materiały prasowe

"Muzyka koi dusze. Czegóż nam więcej trzeba w czas zły? Muzyka łagodzi obyczaje. Czy nie tego lekarstwa brakuje nam najbardziej? Muzyka czyni cuda. Niechby przyniosła nam wiarę, że jutro będzie lepiej. W kalejdoskopie wzlotów i upadków bohaterów muzycznego konkursu dostrzegamy własne dramaty i żmudne zmagania z losem, dziś szczególnie nas doświadczającym" - podsumowuje tegoroczny konkurs Krzysztof Gierat.

Reklama

"Burzliwe życie Ike'a White'a" odsyła nas do kalifornijskiego więzienia, gdzie osadzony za morderstwo muzyk nagrał swoją pierwszą płytę, która w latach 70. miała mu otworzyć drzwi do wolności i kariery. Jednak po wyjściu z więzienia sprawy przybierają niespodziewany obrót - Ike White znika. Po trzydziestu latach reżyser Daniel Vernon rusza jego śladem, by dowiedzieć się, co skłoniło artystę do podjęcia takiej decyzji i sprawdzić, czym przez te lata się zajmował.

W innym zakątku świata - Izraelu - scenę rockową podbija tajemniczy muzyk o pseudonimie Charlie Megira. W filmie "Jutro już minęło" dziennikarz i przyjaciel artysty Boaz Goldberg zaczyna 20 lat temu dokumentować jego fascynujące życie: zmieniający się wizerunek sceniczny, próby podboju amerykańskiej sceny i targające nim nieustannie demony, które Megira usiłuje zwalczać muzyką.



Zdjęcie Kadr z filmu "Jutro już minęło" / materiały prasowe

Film "Pieśni z kraju węgla" zagląda pod ziemię, do kopalni w NRD - miejsca pracy kolejnego bohatera cyklu. Gerhard “Gundi" Gundermann za dnia był kierowcą koparki w kopalni węgla brunatnego, a po pracy stawał się piosenkarzem. Był autorem melancholijnych ballad i piosenek rockowych. Buntownik i nonkonformista, a jednocześnie współpracownik Stasi. Dokument Grit Lemke sprawiedliwie przedstawia wszystkie jego wcielenia, docierając do nieznanych archiwaliów i rozmów.

W Korei Południowej mieszka Seong-ho - wybitnie uzdolniony muzyk z autyzmem. Dokument "Nokturn", poza towarzyszeniem mu podczas prób i na koncertach, skupia się na relacjach bohatera z rodziną. Matka poświęciła życie, by wspierać go w karierze profesjonalnego muzyka. To także opowieść o młodszym bracie, który również jest muzykiem, ale czuje się zepchnięty na margines.

"Perła pustyni" opowiada o wyjątkowym talencie. Moti Kahn, dwunastoletni indyjski chłopiec, specjalizuje się w tradycyjnych pieśniach społeczności Manganiyar, przekazywanymi od lat z pokolenia na pokolenie. Jednak chłopiec nie chce tylko śpiewać na pustyni, marzą mu się występy na arenie międzynarodowej. Rozpoczyna starania, by jego śpiew trafił do szerszego grona odbiorców.

"Saul & Ruby - Kapela ocalałych" to wzruszająca opowieść o dwóch polskich Żydach ocalałych z Holocaustu. Saul ma 94 lata, a Ruby 90. Pewnego dnia wpadli na nieco szalony pomysł, by założyć dwuosobowy zespół. Tak narodził się wyjątkowy muzyczny projekt o nazwie “Holocaust Survivor Band", z którym bohaterowie chcą zagrać koncert w Polsce.

Zdjęcie Kadr z filmu "Byli sobie bracia" / materiały prasowe

Dokument "Byli sobie bracia" bada fenomen kanadyjskiego artysty Robbiego Robertsona i jego zespołu The Band, z którym związany był m.in. Bob Dylan. Na film składają się unikalne nagrania i archiwalia oraz wywiady z takimi twórcami jak Bruce Springsteen, Eric Clapton, Van Morrison, Peter Gabriel czy Martin Scorsese.

Film "Africa Mia" poświęcony jest z kolei nietypowemu gatunkowi muzycznemu, jaki narodził się po tym, gdy dziesięciu muzyków z Mali zostało w latach 60. wysłanych na Kubę, by studiować muzykę i wzmacniać socjalistyczne więzi. Tak powstała wyjątkowa w skali światowej afro-kubańska grupa "Las Maravillas de Mali".

"White Riot" zgłębia natomiast jak punk wpłynął na politykę w Wielkiej Brytanii w latach 70. Ruch o nazwie Rock Against Racism, zainicjowany w 1976 roku, zgromadził wpływowych muzyków i aktywistów w celu jednoczenia ludzi przeciwko faszyzmowi.