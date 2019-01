Muzyka do "Zimnej wojny"

W sieci pojawiła się ścieżka dźwiękowa do filmu "Zimna wojna". Na płytę trafiły trzy kompozycje: "Dwa serduszka" w wersji polskiej i francuskiej oraz "Loin De Toi", wszystkie w wykonaniu Joanny Kulig.

Wszystkie piosenki na płycie wykonuje Joanna Kulig /materiały prasowe

Twórcy "Zimnej wojny" uznali, że nominacje oscarowe to dobry moment, by udostępnić soundtrack "Zimnej wojny". Na płytę trafiły jednak tylko trzy kompozycje: "Dwa serduszka" w wersji polskiej i francuskiej oraz "Loin De Toi" Tadeusza Sygietyńskiego. Piosenki wykonuje Joanna Kulig.



"Zimna wojna" otrzymała trzy nominacje do Oscara - dla najlepszego filmu nieanglojęzycznego, najlepszego reżysera (Paweł Pawlikowski) i za najlepsze zdjęcia dla Łukasza Żala.

Reklama

Film opowiada historię trudnej miłości dwojga ludzi, którzy nie umieją żyć bez siebie, ale równocześnie nie potrafią być razem. Wydarzenia pokazane w filmie rozgrywają się w latach 50. i 60. XX wieku, w Polsce i budzącej się do życia Europie, a w ich tle wybrzmiewa wyjątkowa ścieżka dźwiękowa, będąca połączeniem polskiej muzyki ludowej z jazzem i piosenkami paryskich barów minionego wieku.

W rolach głównych występują Tomasz Kot i Joanna Kulig, którym na ekranie partnerują Agata Kulesza i Borys Szyc.

Za aranżację muzyki odpowiada Marcin Masecki, który gra też na fortepianie. Towarzyszy mu zespół: Luis Nubiola - saksofon, Piotr Domagalski - kontrabas, Maurycy Idzikowski - trąbka, Jerzy Rogiewicz - perkusja.