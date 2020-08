Muzułmanin, Żyd i amerykański katolik. Antoine Fuqua przygotowuje nowy film

Twórca głośnego "Dnia próby" Antoine Fuqua znalazł kolejny projekt. Będzie to zainspirowany prawdziwą historią film, zatytułowany "Siege of Bethlehem". Jednocześnie Fuqua pracuje też nad filmem "Emancipation", z Willem Smithem w roli głównej.

Antoine Fuqua w Paryżu (2015)

Scenariusz filmu "Siege of Bethlehem" oparty został na książce szefa oddziału "Newsweeka" w Jerozolimie, Joshuy Hammera.

Zatytułowana "A Season in Bethlehem: Unholy War in a Sacred Place" opowiada o muzułmaninie, Żydzie i amerykańskim katoliku, którzy zapobiegli rozlewowi krwi pomiędzy izraelskim wojskiem, a palestyńską bojówką. Przez blisko 40 dni Palestyńczycy chronili się w Bazylice Narodzenia Pańskiego. Pomimo sprzeciwu przełożonych i kolegów, trzech bohaterów tej historii doprowadziło do pokojowego rozwiązania sytuacji.

Jeden z producentów "Siege of Bethlehem", cytowany przez portal "Deadline" Michael Kase, poinformował, że przygotowywał się do zrealizowania tego filmu przez piętnaście lat.



"Nie mógłbym sobie wymarzyć lepszego czasu na zrobienie tego filmu. To historia o ludziach, których w niepewnych czasach zjednoczył pokój" - mówi Kase.

Scenariusz filmu "Siege of Bethlehem" napisali Avi Issacharoff (scenarzysta dostępnego na Netfliksie serialu "Fauda"), palestyńscy i arabscy korespondenci dziennika "Ha-Arec" oraz weteran wojny w Iraku, Matt Cook.

Na "Siege of Bethlehem" przyjdzie jednak jeszcze trochę poczekać. Zdjęcia do niego rozpoczną się po zakończeniu zdjęć do filmu "Emancipation". Antoine Fuqua opowie w nim prawdziwą historię niewolnika Petera, który w poszukiwaniu wolności ucieka z plantacji, by dołączyć do Armii Unii. Ucieczka bagnami Luizjany będzie o tyle trudniejsza, że tropem zbiega ruszają bezwzględni łowcy niewolników. W roli Petera zobaczymy Willa Smitha.