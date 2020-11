Muhammad Ali spotyka Malcolma X w "One Night in Miami"

W 2019 roku Regina King zdobyła Oscara dla najlepszej aktorki drugoplanowej za rolę w filmie "Gdyby ulica Beale umiała mówić". Teraz też będzie na pewno jedną z kandydatek do tej nagrody, ale tym razem za najlepszą reżyserię. Wszystko za sprawą nakręconego przez nią filmu "One Night in Miami...", którego pierwszy zwiastun właśnie został udostępniony w sieci.

Kadr z filmu "One Night in Miami..." /materiały prasowe

Pewnej nocy w 1964 roku cztery ikony sportu, muzyki i aktywizmu spotkały się, by świętować jedną z największych niespodzianek w historii boksu - zwycięstwo skazanego na porażkę Cassiusa Claya, który wkrótce zmieni nazwisko na Muhammad Ali, w odbywającej się w Miami walce z mistrzem świata wagi ciężkiej Sonnym Listonem. Clay dobrze zapamiętał to spotkanie z trzema przyjaciółmi: Malcolmem X, Samem Cookem oraz Jimem Brownem.



Film "One Night in Miami..." to fikcyjny zapis wydarzeń zainspirowany tamtym nocnym spotkaniem czterech wielkich postaci ówczesnego świata. Pokazuje trudności, z jakimi się zmagali, a także rolę, jaką odegrała każda z nich w ruchach społecznych, które doprowadziły do rewolucji lat 60. ubiegłego wieku. Ponad 40 lat później ich rozmowy o niesprawiedliwości rasowej i religii, wciąż pozostają aktualne - czytamy w oficjalnym opisie filmu King.

"One Night in Miami..." jest debiutem reżyserskim Reginy King. W roli Cassiusa Claya wystąpił w nim Eli Goree, Malcolma X zagrał Kingsley Ben-Adir, w Sama Cooka wcielił się Leslie Odom Jr., a Jima Browna zagrał Aldis Hodge. Film miał już swoją premierę podczas festiwalu filmowego w Wenecji, gdzie chwalono go za reżyserię oraz kreacje aktorskie czwórki głównych bohaterów. Scenariusz napisał Kemp Powers ("Co w duszy gra", "Star Trek: Discovery"), a w pozostałych rolach wystąpili m.in. Joaquina Kalukango, Nicolette Robinson, Beau Bridges oraz Lance Reddick.

Wideo "One Night in Miami...": Official Trailer

Film Reginy King będzie pokazywany w kilku wybranych amerykańskich kinach od 25 grudnia tego roku. Z kolei od 15 stycznia 2021 roku będą mogli zobaczyć go abonenci platformy streamingowej Amazon Prime. Aktualnie na portalu "RottenTomatoes", gdzie publikowane są recenzje filmowe, "One Night in Miami..." ma świetny wynik aż 97% pozytywnych recenzji.

Ostatnio Regina King zamienia w złoto wszystko, czego dotknie. Tak było z serialem "Watchmen", w którym wystąpiła w jednej z ról głównych. Otrzymała za nią nagrodę Emmy dla najlepszej aktorki pierwszoplanowej. Serial został wybrany najlepszym serialem limitowanym roku i otrzymał w sumie aż jedenaście statuetek Emmy.