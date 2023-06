Dom, w którym słynny animator mieszkał wraz z żoną i dwiema córkami w latach 1932-1950, został zaprojektowany przez architekta Franka Crowhursta. Posiadłość ma ponad 630 metrów kwadratowych i przypomina dom rodem z filmów Disneya.

Nic dziwnego, że nadano jej nazwę "Storybook Cottage". To tu animator wiódł spokojne rodzinne życie i to najpewniej w jego wnętrzach rodziły się jego pomysły na kultowe bajki, jak "Królewna Śnieżka", "Pinokio", "Bambi", "Dumbo", które bawią i uczą kolejne pokolenia młodych widzów.

Cena wynajmu prywatnego domu Walta Disneya to 40 tys. dolarów

Rezydencja zapewnia wiele udogodnień. Jest w niej okazały salon, cztery sypialnie, pięć łazienek, basen oraz sala kinowa, w której Walt Disney , jako pierwszy recenzent, oglądał dzieła swojej wytwórni. Na terenie posiadłości znajduje się też domek dla dzieci inspirowany Królewną Śnieżką, który Disney zbudował dla swoich córek. Całość otacza piękny ogród, z którego roztacza się widok na miasto.

Obecnym właścicielem posiadłości jest kazachski filmowiec Timur Bekmambetov. Jak zapewnia magazyn PEOPLE, dba on o to, by w domu obecny był duch pierwszego właściciela, dlatego też na ścianach są liczne szkice postaci z baśni Disneya i pozostawione gdzieniegdzie figurki Myszki Miki.

Miesięczny czynsz wynosi 40 tys. dolarów.