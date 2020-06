"Można panikować": Dokument o zmianach klimatycznych

5 maja przypada Dzień Ochrony Środowiska. Z tej okazji można obejrzeć dokument amerykańskiego reżysera Jonathana Ramseya "Można panikować". Narratorem tej opowieści jest prof. Szymon Malinowski, który opowiada o zagrożeniach wynikających z ocieplenia klimatu. Film do 7 czerwca dostępny jest za darmo YouTubie.

Narratorem można panikować jest prof. Szymon Malinowski z Uniwersytetu Warszawskiego, który zajmuje się zmianami klimatycznymi /Piotr Bławicki /East News

"Można panikować" jest filmem konkursowym 17. edycji festiwalu Docs Aginst Gravity, który ma odbyć się jesienią. Producentom udało się jednak przekonać organizatorów festiwalu, aby wcześniej udostępnić do przez tydzień, dlatego można go będzie oglądać w serwisie YouTube od 1 do 7 czerwca.



Narratorem tego trwającego prawie godzinę filmu jest prof. Szymon Malinowski z Uniwersytetu Warszawskiego, który zajmuje się zmianami klimatycznymi. W tym dokumencie przystępnym językiem opowiada o zagrożeniach związanych z ocieplaniem się klimatu.

"Wielu z nas nie zdaje sobie sprawy, że katastrofa klimatyczna nadchodzi i że to jest ta ostatnia chwila, kiedy możemy cos zrobić. (...) Musimy się obudzić, bo jeśli się nie obudzimy, wiem, że nie przetrwamy dłużej niż najbliższe kilkadziesiąt lat" - mówi na początku filmu Malinowski. Profesor daje też wiele przykładów z polskiego podwórka. Zabiera widzów nad brzeg wysychającej Wisły czy pod gmach elektrowni w Bełchatowie.

Dokument jest też nostalgicznym portretem samego profesora, ma mocny rys psychologiczny. Naukowiec dokonuje bilansu swojego życia, opowiada o dzieciństwie i rodzinie. Jak wyjaśnia reżyser na stronie internetowej filmu: "Nie mogłem oprzeć się wrażeniu, że jego (Malinowskiego - przyp. red.) przesłanie zjednoczy dużą liczbę ludzi, jeśli dowiemy się więcej o tym, kim profesor jest prywatnie, np. gdzie dorastał i jakie wydarzenia ukształtowały jego światopogląd. Jak się czuje, gdy wraca wieczorem do domu po dniu pracy, w której codziennie odkrywa i analizuje informacje dotyczącej zbliżającej się katastrofy? Jak przetwarza temat zmiany klimatu na poziomie emocjonalnym i jak to wpływa na jego relacje z ludźmi?".

Wideo "Można panikować", reż. Jonathan L. Ramsey

Reżyserem filmu jest Amerykanin Jonathan Ramsey, który od 10 lat mieszka w Polsce. Na koncie ma dwa dokumenty dotyczące odnajdowania się w polskiej rzeczywistości: "Living with Warsaw" i "One Man's Brexit" oraz film na temat problemu zanieczyszczenia powietrza w Polsce - "Smog Wars".