Można już kupić bilety na "Tenet"

12 sierpnia Multikino rozpoczęło przedsprzedaż biletów na "Tenet" w reżyserii Christophera Nolana, jedną z najdroższych produkcji w historii kina. Film wejdzie na ekrany 26 sierpnia.

Robert Pattinson i John David Washington w scenie z filmu "Tenet" /materiały prasowe

"Tenet" to najnowszy projekt Christophera Nolana. Jego wcześniejsze produkcje jak "Incepcja", "Mroczny Rycerz" czy "Interstellar" odniosły sukces na całym świecie i sprawiły, że stał się on popularnym i cenionym za oryginalne podejście do narracji reżyserem.



Tym razem Nolan przygotował dla widzów widowiskowy film akcji, w którym zderzy się szpiegowski klimat z koncepcją podróży w czasie. Wszystko owiewa mgiełka tajemnicy.



Na wielkim ekranie kinomani zobaczą w rolach głównych między innymi Roberta Pattinsona, Elizabeth Debicki, Aarona Taylora-Johnsona, Kennetha Branagha i Clemence Poesy.