Oscary 2023: Colman i Raul Domingo mogą przejść do historii

W historii Oscarów wiele małżeństw otrzymało nominacje do Oscara w tym samym roku. Po raz pierwszy sztuka ta udała się w 1932 roku Lynn Fontanne i Alfredowi Huntowi, którzy otrzymali nominacje dla najlepszych aktora i aktorki za role w filmie "The Guardsman". Ostatnią parą małżeńską z podobnym osiągnięciem byli Penelope Cruz i Javier Bardem , którzy w ubiegłym roku zdobyli nominacje za role w filmach "Matki równoległe" oraz "Being the Ricardos" . Nigdy jednak w historii w tym samym roku nominacji do Oscara nie otrzymali małżonkowie tej samej płci.