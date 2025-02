Mocny cios dla "Kapitana Ameryki". Czy dalej prowadzi w box office USA?

"Kapitan Ameryka" wciąż na prowadzeniu, ale już nie z takim sukcesem

Mimo braku istotnej konkurencji, "Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat" odnotował znaczny, 68-procentowy spadek w drugi weekend wyświetlania, zarabiając 28,3 miliona dolarów w 4105 kinach w Ameryce Północnej. Po mocnym otwarciu na poziomie 100 milionów dolarów podczas przedłużonego weekendu, film z Anthonym Mackie nadal utrzymuje się na szczycie box office. Dotychczasowe przychody wynoszą 141 milionów dolarów na rynku krajowym i 289,4 miliona dolarów na świecie.

Produkcja filmu pochłonęła ponad 180 milionów dolarów (bez kosztów marketingu), co czyni go tańszym niż niektóre inne duże projekty Marvela. Niemniej jednak, spadek sprzedaży biletów w drugi weekend stawia go bliżej "Ant-Man i Osa: Kwantomania" niż "Strażnicy Galaktyki Vol. 3". Negatywne recenzje i słaby marketing mogły przyczynić się do mniejszego entuzjazmu widzów.

Mocne animacje w czołówce

Na drugim miejscu zadebiutował horror "Małpa" od Neona, zarabiając 14,2 miliona dolarów w 3200 kinach. To drugi najlepszy debiut tej wytwórni po "Longlegs" (22,4 mln dolarów). Film, oparty na opowiadaniu Stephena Kinga, zebrał ocenę "C+" na CinemaScore, co jednak nie zaskakuje, biorąc pod uwagę jego brutalny charakter. Reżyserem jest Osgood Perkins, a w głównych rolach wystąpili Theo James i Tatiana Maslany.

Trzecie miejsce przypadło filmowi "Paddington w Peru" od Sony, który zarobił 6,5 miliona dolarów, spadając o 49% od premiery. Produkcja cieszy się większą popularnością poza USA i do tej pory zebrała globalnie 150 milionów dolarów.

Na czwartym miejscu uplasował się "Dog Man" od Universal i DreamWorks Animation, zarabiając 5,9 miliona dolarów, co daje mu łączny wynik 78,7 miliona dolarów w kraju i 104 miliony dolarów na świecie.

Nie zabrakło również "Ne Zha 2", chińskiego filmu animowanego, który zarobił 3 miliony dolarów z 800 kin w Ameryce Północnej. W Chinach stał się gigantycznym hitem, przynosząc aż 1,7 miliarda dolarów i wyprzedzając "W głowie się nie mieści 2" jako najbardziej dochodowy film animowany wszech czasów.

