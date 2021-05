Młodzi i Film: Te tytuły powalczą o Złotego Jantara

11 filmów będzie walczyć o Wielkiego Jantara w Konkursie Pełnometrażowych Debiutów Fabularnych 40. edycji Koszalińskiego Festiwalu Debiutów Fabularnych "Młodzi i Film". Impreza potrwa od 14 do 19 czerwca, jeżeli tych planów nie pokrzyżuje sytuacja epidemiczna w kraju i obowiązujące obostrzenia.

O wynikach selekcji zgłoszonych obrazów do festiwalowego konkursu w kategorii pełnometrażowych debiutów fabularnych poinformowała w poniedziałek rzeczniczka prasowa 40. Koszalińskiego Festiwalu Debiutów Filmowych "Młodzi i Film" Anna Serdiukow.



W konkursie pełnometrażowych debiutów pokazanych zostanie 11 filmów, w tym dwie premiery: "1:11" (Pierwsza jedenaście) Mirona Wojdyły oraz "Jakoś to będzie" Sylwestra Jakimowa.



O Wielkiego Jantara, główną nagrodę w konkursie, walczyć będą także "Amatorzy" Iwony Siekierzyńskiej, "Biały potok" Michała Grzybowskiego, "Hura, wciąż żyjemy!" Agnieszki Polskiej, "Każdy ma swoje lato" Tomasza Jurkiewcza. Daria Woszek pokaże obraz "Maryjki" nagradzany już w 2020 r. na festiwalach w Montrealu i Gijon, a także krakowskim "Off Camera". Z kolei Renata Gabryjelska zaprezentuje w konkursie "Safe inside", który w 2019 r. zgarnął nagrody na festiwalach w Las Vegas, San Diego i Bevery Hills.



Jury festiwalu "Młodzi i Film" w kategorii pełnych metraży oceniać będzie również produkcję "Ostatni Komers" w reżyserii Dawida Nickela oraz zaproszony do konkursu przez organizatorów film Mariusza Wilczyńskiego "Zabij to i wyjedź z tego miasta", który w 2020 r. z festiwalu w Gdyni wyjechał ze Złotymi Lwami, a z Międzynarodowego Festiwalu Filmów Animowanych w Ottawie z Grand Prix.

Wyniki selekcji do Konkursu Krótkometrażowych Debiutów Filmowych, składy jurorskie, które wyłonią laureatów poszczególnych kategorii w obydwu konkursach, oraz szczegółowy program festiwalu mają zostać podane w nadchodzących dniach. Jego 40. edycja potrwa od 14 do 19 czerwca, jeżeli tych planów nie pokrzyżuje sytuacja epidemiczna w kraju i obowiązujące obostrzenia.



Jak podała Serdiukow, wydarzeniem specjalnym będzie pozakonkursowy pokaz filmu "Kraj" w reżyserii Veroniki Andersson, Filipa Hilleslanda, Mateusza Motyki i Macieja Ślesickiego, dla którego to również festiwalowa premiera.





40. edycję festiwalu "Młodzi i Film" promuje plakat, którego autorem jest pochodzący z Tarnowa 48-letni Wilhelm Sasnal, malarz, rysownik, filmowiec, twórca komiksów i projektów graficznych. Mieszka i pracuje w Krakowie. Jego prace były pokazywane podczas szeregu wystaw indywidualnych i grupowych, m.in. w: Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie (2019), Kistefos-Museet w Oslo, (2018), 31 Bienal de Sao Paulo (2014), Haus Der Kunst w Monachium (2012) , Whitechapel Gallery w Londynie (2011/12), 55th Carnegie International (Carnegie Museum of Art, Pittsburgh, 2008) i Kunsthalle Zürich w Zürichu (2003).



Podczas jubileuszowej edycji festiwalu po raz pierwszy wręczona zostanie Nagroda Stowarzyszenia Kobiet Filmowców.



Festiwal "Młodzi i Film" to nie tylko dwa konkursy, ale również pokazy pozakonkursowe, w tym: debiuty zagraniczne, dokumentalne, retrospektywa, filmy jurorów oraz pokazy specjalne. Nierozerwalną jego częścią są spotkania "Szczerość za szczerość" z ekipami filmów konkursowych. Towarzyszą mu również spotkania ze specjalistami z branży filmowej oraz klub festiwalowy z koncertami muzycznych gwiazd. Ze względu na pandemię część z tych okołofestiwalowych wydarzeń w ubiegłym roku się nie odbyła. Termin festiwalu został przeniesiony z czerwca na wrzesień. Zorganizowany został w formule tradycyjnej, z udziałem publiczności i w reżimie sanitarnym.



Organizatorami wydarzenia są: Stowarzyszenie Filmowców Polskich, miasto Koszalin i Centrum Kultury 105 w Koszalinie (woj. zachodniopomorskie). Festiwal jest współfinansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej. Jego historia sięga 1973 r. Jest najstarszym w Polsce festiwalem, podczas którego widz ma do czynienia tylko z filmowymi debiutami. A to w Koszalinie debiutowali m.in.: Krzysztof Zanussi, Agnieszka Holland, Filip Bajon, Dariusz Gajewski, Xawery Żuławski, Katarzyna Rosłaniec, Marcin Wrona, Tomasz Wasilewski i Kuba Czekaj.